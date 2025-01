Da un campo in disuso a un playground

Da un vecchio campo di basket in disuso più l’impegno e la collaborazione tra pubblico e privato a “Costruire Gentilezza”, a Prato è nato un bellissimo playground multidisciplinare, aperto a tutti. Lunedì 20 gennaio presso il nuovo spazio gioco inclusivo di via Turchia a Prato è in programma la consegna del Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport a Marlene Cracas, Department manager di Decathlon ed Ambassador Toscana per la Fondazione Decathlon e il Premio Costruiamo Gentilezza nel Lavoro a Fulvio Matteoni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Decathlon Italia.

Ora si gioca a pallacanestro, pallamano e calcetto. Il nuovo spazio gioco inclusivo e completamente accessibile di via Turchia, tra il Parco Prato e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è stato inaugurato il 30 dicembre 2024. L'opera è frutto della collaborazione tra pubblico e privato per andare incontro alle esigenze dell'area e dei suoi abitanti: Comune di Prato e Fondazione Decathlon hanno infatti unito le forze per realizzare la proposta della Pallamano A Ruota Libera per dare alla città un campo multisport pensato per favorire socializzazione, inclusione e integrazione. Calcetto, basket e pallamano saranno le discipline sportive che potrà accogliere. Grazie al fondo in resina l’area potrà essere usata anche da chi è in sedia a rotelle garantendo così l’accessibilità a tutti. L'intervento di riqualificazione del campo da basket esistente, avviato ad agosto 2024, ha avuto un costo complessivo di 95mila euro, finanziato dall'Amministrazione Comunale con il contributo della Fondazione Decathlon pari ad Euro 37.000. Il Comune ha sottoscritto un patto di collaborazione con l'ASD pallamano a ruota libera per la sua gestione.

La Vicepresidente dell’Associazione Cor et Amor, che coordina il Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza, Chiara Castellani, consegnerà a Marlene Cracas, Department manager di Decathlon Prato e Ambassador Toscana per la Fondazione Decathlon, il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport, per l’impegno nella realizzazione di quello che Marlene definisce un sogno, nato un anno fa, quando il Comune e l’associazione hanno chiesto a Fondazione Decathlon di partecipare alla realizzazione del progetto.

“Un progetto che parla di inclusione sportiva, realizzato grazie ad un bellissimo gioco di squadra sviluppato con il territorio, l’ASD pallamano a ruota libera e con il Comune di Prato. Non è si è trattato solo della riqualificazione di un campo di gioco - dice Marlene Cracas, Ambassador Toscana per la Fondazione Decathlon - ma di un progetto di educazione sportiva che si realizza. Tutti possono fare sport qui e ogni sabato organizzeremo degli appuntamenti e degli allenamenti di pallamano che pubblicizzeremo sulla pagina social che sarà creata. Sarà insomma un luogo di unione, dove tutti possono essere ciò che vogliono e ciò che desiderano. Vogliamo che ci sia una rete inclusiva straordinaria tra associazioni perché questo è il senso dello sport, essere tutti insieme e vincere tutti insieme”.

Il Premio, nato da un’idea di Gaia Simonetti, ambasciatrice di gentilezza e segretario Ussi Toscana, con Ussi Toscana e l’Associazione Cor et Amor, è una sorta di investitura di ambasciatore di gentilezza nello sport e consiste in una maglia, disegnata dai bambini che valorizza gesti del cuore e di gentilezza attraverso lo sport. Nei primi tre anni di vita è stato consegnato, tra gli altri, a Guglielmo Vicario, Anna Astori, nel ricordo del figlio Davide, Claudio Ranieri, Giorgio Chiellini, Elisabet Spina, dirigente del Milan Femminile, Federica Cappelletti, Filippo Macchi, Moreno Torricelli, Javier Zanetti, al Tennis Giotto di Arezzo, Daniele Cassioli, Pisa Sporting Club e U.S. Sassuolo Calcio.

Nella stessa giornata Fulvio Matteoni, in rappresentanza di Decathlon Italia, riceverà il Premio Costruiamo Gentilezza nel Lavoro, l’ultima iniziativa del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza, che promuove la gentilezza anche nel contesto lavorativo, ispirandosi alla visione di Adriano Olivetti.