A Ladispoli basket fa rima con inclusione grazie ai ragazzi del BKL Baskin

BaskIn, una formula magica. Bask, per basket, In per inclusivo. E’ uno sport di squadra, giocato da persone con disabilità e normodotati insieme. Come accade, per esempio, agli splendidi ragazzi del Basket Ladispoli Baskin, una società che ha scelto la strada del fare e lo dimostra con i fatti cercando di dare sempre più spazio a questi autentici fuoriclasse. I ladispolini recentemente hanno sfidato in una partita combattutissima la Fortitudo Rieti Baskin. I sabini si sono imposti 54-77. Tanto agonismo, tanta correttezza da parte di entrambe le formazioni. Ogni partita giocata, i ragazzi lo sanno, deve essere una opportunità di crescita e la possibilità di imparare qualcosa di nuovo. La vittoria più grande rimane il sorriso stampato sui visi dei giocatori del BKL Baskin e dei loro avversari. E la passione per questo sport cresce ogni giorno di più.







