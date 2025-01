Basket in lutto, morta la leggenda Drazen Dalipagic

Drazen Dalipagic, leggendario campione del basket jugoslavo, è morto oggi a Belgrado all'età di 75 anni in conseguenza di una lunga e grave malattia. Ne ha dato notizia il Partizan, club per il quale il campione aveva militato. "Dalipagic è stato il miglior realizzatore nella storia del KK Partizan, giocatore della nazionale jugoslava, leggenda della pallacanestro mondiale e uomo dal carattere inimitabile", si legge nella nota con cui il club belgradese ha dato l'annuncio del decesso. Oltre che per il Partizan, Dalipagic aveva giocato in Italia con Udinese, Venezia e Verona, poi per il Real Madrid e per la Stella Rossa, club nel quale terminò la carriera nel 1991. Lavorò anche come allenatore di basket in Serbia, Macedonia del Nord e anche in Italia alla Goriziana.

