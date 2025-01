Trento e Tortona doppio ko, Sassari la prima vittoria è amara

Più ombre che luci dal martedì di coppe delle italiane , che chiudono la serata con tre sconfitte e una vittoria, di Pirro. Trento in Eurocup e Tortona e Reggio Emilia al debutto nelle Top 16 di Champions tutte ko, mentre Sassari festeggia da eliminata la prima vittoria in Fiba Europe Cup.

Eurocup, Trento travolta in casa

Si chiude con un pesante ko il cammino europeo a "Il T Quotidiano Arena" della Dolomiti Energia, che nella 17ª giornata di Eurocup viene travolta per 96-70 dai lituani dei Wolves Vilinius. È l'undicesima sconfitta nella competizione per la squadra di coach Galbiti, attesa dall'ultimo impegno contro il Besiktas a Istanbul,

Champions, doppia sconfitta per Tortona e Reggiana

Debutto amaro nelle Top 16 di Champions per Tortona e Reggiana. La Bertram Derthona cade in volata in Germania. beffata 80-79 alla Tectake Arena. Netta sconfitta invece per Reggio Emilia, travolta 91-69 dal Tenerife, In Fiba Europecup prima vittoria di Sassari, già eliminata, che supera 88-70 i francesi dei Le Portel.