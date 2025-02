Coppa Italia basket, Milano va in finale: Brescia ko

MILANO - Milano è la prima finalista della Coppa Italia 2025. Alla Inalpi Arena di Torino, l'Olimpia la spunta su Brescia per 74-69 e domani andrà a caccia della nona coccarda tricolore della sua storia contro una fra Trento e Trieste. Shields (19 punti) e Mirotic (14 punti) trascinano il quintetto di coach Messina, che bissa così - il successo in campionato ottenuto lo scorso ottobre.

Il cammino di Messina: che numeri

A proposito di Messina: su undici semifinali di Coppa Italia, solo in un'occasione (nel 2020 contro Pesaro) non ha portato la squadra all'atto conclusivo della competizione. Per Brescia - Ndour con 20 punti il migliore - sfuma la possibilità di giocare per la seconda Coppa Italia della sua storia dopo quella del 2023, dove fra l'altro superò proprio Milano nei quarti.