Basket, chi è Dame Sarr: il talento azzurro che sogna l’NBA

Dame Sarr sogna e fa sognare. E’ il talentino azzurro del basket che spera di sbarcare in NBA, mentre il ct Pozzecco si augura di avere finalmente tra le mani il nuovo crack della pallacanestro italiana e non solo. Una cosa è certa: a 18 anni sta già facendo parlare tanto di lui, soprattutto per quanto successo negli ultimi giorni con la rescissione consensuale con il Barcellona per partecipare a Portland al Nike Hoop Summit. Non proprio un torneo qualunque, bensì l