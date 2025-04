Achille Lonati, chi è l'ultimo talento azzurro del basket finito in America 

Dopo Sarr è toccato ad Achille Lonati e i prossimi potrebbero essere Suigo e Garavaglia. C’è un nuovo corso azzurro che sta crescendo e per il salto di qualità si punta agli Stati Uniti. La notizia di questi giorni, infatti, è come la guardia cresciuta nell’Olimpia Milano sia passata al college di St.Bonaventure. Un annuncio che arriva a una settimana dal suo debutto in Eurolega e dopo essersi messo in mostra la scorsa estate con la conquista della meda