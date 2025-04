Memorial Papini a Rimini: due successi per il Parco di Veio

Per il Parco di Veio, società che raccoglie atleti del quadrante nord di Roma da La Storta passando per Formello fino ad arrivare a Campagnano, quella alla XVII edizione del Memorial Claudio Papini di Rimini, dedicata ad uno dei più grandi insegnanti di fondamentali della scuola tecnica italiana, resterà una partecipazione indimenticabile. I numeri parlano chiaro: successo in due categorie, esordienti (2013) e under 13 (2012); quinto posto con gli under 15 (2010); sesto posto con gli under 14 (2011) grazie a 16 vittorie su 20 partite complessive giocate da tutte le categorie. Dal 24 al 27 aprile i ragazzi della società creata dalla famiglia Santi, che ha come presidente Toni, già tecnico in serie A negli anni 70 e 80, sono scesi in campo con grande determinazione, giocando gare con un ritmo forsennato, spesso in orari quasi impossibili che hanno costretto tutto il gruppo degli atleti a rientri a notte fonda in albergo, cene rapide per essere poi preparati la mattina successiva a nuove sfide. Invece di adagiarsi sull’alibi della stanchezza i ragazzi del Parco di Veio hanno fatto gruppo con i più grandi e consiglieri dei più piccoli fra cui ha spiccato la figura di Carlo Cantarella classe 2015, determinante nella vittoria del gruppo esordienti.