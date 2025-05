Totti e Fiorello caricano la Virtus Roma basket, protagonista nei playoff di Serie B: "Tutti al PalaTiziano!"

ROMA - Non solo calcio nella Capitale, dove tanti tifosi sono attesi nella serata di domani (16 maggio, ore 20:30) al Palazzetto dello Sport di viale Tiziano , dove scenderà in camp o la Virtus GVM Roma 1960 contro i siciliani di Capo d’Orlando nella gara-3 del primo turno dei playoff della Serie B Nazionale di basket (la serie è ferma sull’1-1).

Totti e Fiorello spingono la Virtus Roma per i playoff

Mentre prosegue la vendita degli ultimi biglietti disponibili, l'appuntamento in queste ultime ore è stato accompagnato anche dalla spinta di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. "Un forte in bocca al lupo ai ragazzi della Virtus e mi raccomando, tutti presenti" ha detto l'ex capitano romanista Francesco Totti in un video, così come attraverso un video è arrivato il messaggio dello showman Fiorello: "Daje ragazzi della Virtus Roma!". Domenica (18 maggio, ore 17) sempre al PalaTiziano è invece in programma gara-4.