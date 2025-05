Serie A Unipol: quasi 4.000 spettatori a partita nella stagione 2024/25

La stagione regolare 2024/25 della Serie A Unipol si chiude con un bilancio positivo sul fronte dell’affluenza: 3.964 spettatori di media a partita nel girone di ritorno, in linea con il dato dell’andata, nonostante tre incontri disputati in campo neutro (due di Scafati Basket e uno di Pallacanestro Trieste) che hanno influenzato i numeri.

“È un risultato che premia il lavoro dei club – ha commentato il presidente della Lega Basket, Umberto Gandini – soprattutto considerando che in molti casi l’offerta sportiva è penalizzata da impianti non adeguati. La percentuale di riempimento, infatti, suggerisce l’urgenza di strutture più capienti”.

Milano in testa per spettatori, Trento regina del "sold out"

L’EA7 Emporio Armani Milano guida la classifica per media pubblico con 8.302 spettatori a gara, davanti a Virtus Segafredo Bologna (6.071) e Pallacanestro Trieste (5.363). Sette club hanno superato i 4.000 spettatori di media, tra cui Germani Brescia, Openjobmetis Varese, Treviso Basket e Trapani Shark.

In termini di percentuale di riempimento, la vetta va alla Dolomiti Energia Trentino, con un impressionante 98,5%, seguita da Trapani Shark (96,1%), Umana Reyer Venezia (95,7%) e ancora Brescia (90,8%). La media complessiva della capienza occupata supera il 75%.

Record di pubblico e incassi nei big match

Quattro delle cinque partite con maggior affluenza hanno visto protagonista Milano. In cima la sfida casalinga all’Unipol Forum contro Bologna con 10.869 spettatori, seguita da quelle con Trento (10.737) e Trapani (9.903). Completano la top 5 Bologna–Trapani (9.593) e Milano–Napoli (9.136).

Anche gli incassi sorridono alla Lega Basket: il totale della regular season è stato di 14.102.640 euro, con il picco nella classica Milano–Bologna (215.108 €), seguita dal ritorno alla Segafredo Arena (205.255 €) e dalle sfide con Trapani, che hanno sempre superato i 160.000 €.