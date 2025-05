Luiss Roma, dentro o fuori: al Palatiziano gara 3 contro Mestre per continuare a sognare l’A2

La Roma del Basket si stringe attorno alla Luiss, squadra di casa che oggi affronta al Palatiziano il Mestre in gara 3 di semifinale dei playoff. Il presidente Luigi Abete in prima linea a sostenere la squadra degli universitari che oggi devono assolutamente vincere per proseguire nel loro percorso verso le finali. Si attendono numerosi tifosi sugli spalti del Palatiziano per sostenere l’unica squadra romana ancora in gioco. Mobilitati gli amici e gli studenti Luiss e della Luiss Busieness School, sponsor della squadra.