Parco di Veio under 13, la Coppa Lazio è tua

Un’altra coppa alzata al cielo per gli under 13 del Parco di Veio. Dopo quella del primo posto al Memorial Papini di Rimini ecco la Coppa Lazio Fip grazie al successo sulla Scuba Frosinone 67-32. Una vittoria netta, mai in discussione, con i ragazzi allenati dai fratelli Santi, Paolo e Giulio, sempre in controllo della gara. 11-5 al 10’ quindi, grazie ad una difesa aggressiva che ha consentito ai giovani rossoblù di alzare il ritmo e correre spesso in contropiede, l’allungo decisivo con tabellone che al 20’ ha segnato un eloquente 32-15. Rientrati dall’intervallo lungo Maga e compagni hanno respinto il tentativo di rientro degli avversari allungando poi in maniera definitiva nell’ultima frazione. Festa grande al termine, in campo e sugli spalti, con il foltissimo gruppo di tifosi del Parco di Veio pronto ad abbracciare i propri ragazzi. Non ci si ferma però. Ancora qualche giorno di allenamento e giovedì 19 un momento comune per fare un bilancio complessivo della stagione di tutti i gruppi e celebrare questa splendida vittoria. Poi sarà già futuro, pronti a programmare al meglio la prossima stagione.