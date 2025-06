A Brescia resta il basket per sognare: gli uomini di Peppe Poeta a caccia del tricolore 

A far sognare Brescia, nell’anno in cui la società di calcio di Cellino retrocede in C dopo la sentenza del tribunale e non riesce poi nemmeno a iscriversi al campionato, ci pensa il basket. Prima finale Scudetto della sua storia per il club che da domani se la vedrà contro la Virtus Bologna. Una favola, quella lombarda, il cui scrittore è un ‘Poeta’. Peppe, per l’esattezza. Al suo primo anno da capoallenatore ha compiuto il miracolo: primo posto i