Fioretti è il nuovo head coach di Tortona: contratto fino al 2027

La Bertram Derthona Tortona ha ufficializzato l'ingaggio di Mario Fioretti come nuovo head coach della prima squadra. Il tecnico bergamasco guiderà i bianconeri fino a giugno 2027 , firmando così il suo primo contratto da capo allenatore dopo una lunga carriera da assistente, soprattutto all' Olimpia Milano . Fioretti , classe 1973, compirà 52 anni a settembre. Laureato in Economia, ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro allenando le giovanili nella sua città natale, prima di vivere un'esperienza formativa negli Stati Uniti con gli iconici Indiana Hoosiers di Bobby Knight . Nel 2003 è approdato all' Olimpia Milano , diventando un punto fermo dello staff tecnico per oltre vent'anni.

Un palmares ricco e l'eredità di Ettore Messina

Durante la sua permanenza a Milano, Fioretti ha affiancato numerosi allenatori, instaurando in particolare un lungo e proficuo rapporto professionale con Ettore Messina. Con l'Olimpia Milano ha conquistato sei scudetti, tra cui quello della terza stella, quattro Coppa Italia e cinque Supercoppa Italiane, l'ultima delle quali lo scorso settembre. Inoltre, ha preso parte alla storica Final Four di Eurolega del 2021 e ha anche vissuto un'esperienza con la Nazionale come assistente. Fioretti prende il posto di Walter De Raffaele e avrà l'occasione di mettersi alla prova come primo allenatore in una realtà ambiziosa come Tortona, che punta a confermarsi tra le protagoniste del panorama cestistico italiano. Per il tecnico bergamasco, una sfida inedita e stimolante, con l'obiettivo di portare i "Leoni" ancora più in alto.