Varese ed Ethan Esposito si separano

È ufficiale la separazione tra la Pallacanestro Varese e Ethan Esposito . Il club biancorosso ha comunicato oggi di aver raggiunto un accordo con l'ala classe 1999 per consentirgli di proseguire la sua carriera altrove a partire dalla prossima stagione. Nella nota diffusa dalla società si legge che "nella giornata di oggi è stato trovato un accordo con Ethan Esposito per permettere al giocatore di disputare la stagione 2025/26 con un'altra squadra".

Destinazione Brindisi

La nuova avventura professionale di Esposito sarà la Valtur Brindisi in A2, società pronta a rilanciarsi nel panorama nazionale e che punta sull'atletismo e sulla versatilità dell'ex giocatore varesino. Con questo trasferimento, Esposito ritroverà maggiore spazio e centralità nel progetto tecnico dopo una stagione in cui ha visto ridursi notevolmente il proprio minutaggio. La Pallacanestro Varese, nel salutare l'atleta, non ha mancato di ringraziarlo per la professionalità mostrata durante il suo periodo nel club, augurandogli il meglio per il proseguo della sua carriera.