Achille Polonara vola a Valencia per curare la leucemia: "Combatterò, resisterò e andrà tutto bene"

A Valencia con la moglie Erika: una scelta condivisa con l'equipe medica di Bologna

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, nelle due settimane successive alla diagnosi, Polonara non aveva ancora iniziato la chemioterapia al Sant'Orsola, ma si era sottoposto a esami approfonditi per valutare il miglior approccio terapeutico. Proprio da quegli esami è nata la decisione di spostarsi a Valencia, in Spagna, dove viene offerta una cura più adatta alla specifica forma di leucemia che lo ha colpito. La scelta è stata presa in pieno accordo con i medici italiani e con il sostegno costante della moglie Erika Bufano, che non lo ha mai lasciato solo. Polonara, che nel corso della sua carriera aveva già vinto una prima battaglia contro un tumore ai testicoli, dimostra ancora una volta una forza d'animo fuori dal comune. "Grazie per il supporto infinito da tutti, combatterò, resisterò e andrà tutto bene" ha scritto nel messaggio. Attualmente senza contratto dopo la fine dell'avventura con la Virtus Bologna, Polonara ha ovviamente messo in pausa la carriera sportiva per concentrarsi interamente sulla salute. Non è escluso, però, che il rapporto con la società possa proseguire in futuro, una volta superato questo difficile momento. Oggi la priorità non è il basket. È la vita, e Achille ha già cominciato la sua partita più importante. Da guerriero vero.