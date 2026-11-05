Biglietti Maxima Roma-Cantù: sfida di Serie A al PalaTiziano

Maxima Roma-Cantù: le ultime vittorie e la sfida dell'8 novembre

La Maxima Roma si presenta al confronto con Cantù forte di un bilancio positivo nelle ultime partite. In Serie A sono arrivate le vittorie contro BC Roma (96-95), Tortona (89-75) e Udine (81-75), mentre sul fronte europeo spicca il successo sulla Reyer Venezia (90-79) in BKT EuroCup. Un rendimento che la squadra di Matteo Cotelli cercherà di confermare anche nella 7ª giornata di campionato, in programma domenica 8 novembre alle ore 16:00 al PalaTiziano, in Piazza Apollodoro, Roma.

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