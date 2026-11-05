Biglietti Maxima Roma-Cantù: sfida di Serie A al PalaTiziano

La Maxima Roma affronta l'Acqua San Bernardo Cantù domenica 8 novembre 2026 alle ore 16:00 al PalaTiziano. I biglietti per la sfida della 7ª giornata di Serie A sono acquistabili sul circuito Corriere dello Sport-Ticket.
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

2 min

Pubblicato il 05.11.2026, 09:43

BasketMaxima Roma

Nuovo impegno di campionato per la Maxima Roma, che ritrova il pubblico di casa per il confronto con l'Acqua San Bernardo Cantù. Una sfida che mette di fronte due squadre impegnate a trovare continuità in questa prima parte di stagione, con i romani reduci da risultati significativi tra Serie A ed EuroCup.

 

Maxima Roma-Cantù: le ultime vittorie e la sfida dell'8 novembre

La Maxima Roma si presenta al confronto con Cantù forte di un bilancio positivo nelle ultime partite. In Serie A sono arrivate le vittorie contro BC Roma (96-95), Tortona (89-75) e Udine (81-75), mentre sul fronte europeo spicca il successo sulla Reyer Venezia (90-79) in BKT EuroCup. Un rendimento che la squadra di Matteo Cotelli cercherà di confermare anche nella 7ª giornata di campionato, in programma domenica 8 novembre alle ore 16:00 al PalaTiziano, in Piazza Apollodoro, Roma.
Acquista qui i biglietti

 

Come acquistare i biglietti Maxima Roma-Cantù

I biglietti per Maxima Roma-Acqua San Bernardo Cantù sono acquistabili online sul circuito Corriere dello Sport-Ticket. Per procedere all'acquisto è sufficiente consultare i settori disponibili e selezionare il numero di posti desiderati, così da scegliere la soluzione più adatta per assistere all'incontro.
Maxima Roma-Cantù, vivi la sfida dal vivo al PalaTiziano: assicurati il tuo posto e acquista ora i biglietti.

Tutte le news
Basket
Bertram Derthona Tortona - Napoli Basketball | Highlights Serie A SisalClub 2026/27

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS