Biglietti Maxima Roma-Cantù: sfida di Serie A al PalaTiziano
Nuovo impegno di campionato per la Maxima Roma, che ritrova il pubblico di casa per il confronto con l'Acqua San Bernardo Cantù. Una sfida che mette di fronte due squadre impegnate a trovare continuità in questa prima parte di stagione, con i romani reduci da risultati significativi tra Serie A ed EuroCup.
Maxima Roma-Cantù: le ultime vittorie e la sfida dell'8 novembre
La Maxima Roma si presenta al confronto con Cantù forte di un bilancio positivo nelle ultime partite. In Serie A sono arrivate le vittorie contro BC Roma (96-95), Tortona (89-75) e Udine (81-75), mentre sul fronte europeo spicca il successo sulla Reyer Venezia (90-79) in BKT EuroCup. Un rendimento che la squadra di Matteo Cotelli cercherà di confermare anche nella 7ª giornata di campionato, in programma domenica 8 novembre alle ore 16:00 al PalaTiziano, in Piazza Apollodoro, Roma.
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Come acquistare i biglietti Maxima Roma-Cantù
I biglietti per Maxima Roma-Acqua San Bernardo Cantù sono acquistabili online sul circuito Corriere dello Sport-Ticket. Per procedere all'acquisto è sufficiente consultare i settori disponibili e selezionare il numero di posti desiderati, così da scegliere la soluzione più adatta per assistere all'incontro.
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