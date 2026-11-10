Serie B nazionale, la Virtus Roma domani sfida Ravenna
Nel turno infrasettimanale valido, per l'ttava giornata, la squadra di coach Villa a caccia di punti pesanti
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Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale valido per l’ottava giornata, i ragazzi di coach Davide Villa ritornano sul parquet del PalaCosta di Ravenna, già calcato in occasione della Supercoppa LNP, con l’obiettivo di dare continuità al percorso netto fin qui maturato.
La convincente vittoria per 85-60 contro la Benacquista Basket Latina ha dato ulteriore fiducia alla Virtus Roma. A impressionare sono il dato relativo ai punti concessi: una squadra costruita per esprimersi nella metà campo offensiva, sta facendo della difesa uno dei suoi punti di forza, attestandosi come miglior retroguardia del campionato con appena 66 punti concessi a partita.
Con 3 vittorie maturate nelle prime tre giornate di campionato, Ravenna è reduce invece da quattro sconfitte consecutive. L’ultimo arrivato sul campo del PSA Napoli Est per 93-85, fatale il parziale di 24-13 subito nella frazione finale.
Dopo il tormentato finale di stagione, culminata con la salvezza al secondo turno di playout, la panchina è stata affidata al tecnico Daniele Aniello. Il roster ravennate è un mix generazionale che vede un quintetto titolare di 30,6 anni di media e una panchina di appena 19,4. L’organico poggia su quattro conferme, tra cui capitan Gabriel Dron (10,6 punti di media), il classe 2006 Alessandro Feliciangeli (12,3 media) e il lungo lituano Rolandas Jakstas (13,3 media). A portare ulteriore esperienza è Stefano Masciadri, approdato per la prima volta in B Nazionale dopo una lunga carriera in A2. Completano il roster Casali, Forconi, Mecenero ed Eruke, giovani talenti al debutto nella categoria dopo essersi messi in luce nei campionati giovanili d’Eccellenza.
Con palla a due ore 20.30, gli arbitri dell’incontro sono Di Salvo Edoardo, Montano Samuele e Corso Marco.
La convincente vittoria per 85-60 contro la Benacquista Basket Latina ha dato ulteriore fiducia alla Virtus Roma. A impressionare sono il dato relativo ai punti concessi: una squadra costruita per esprimersi nella metà campo offensiva, sta facendo della difesa uno dei suoi punti di forza, attestandosi come miglior retroguardia del campionato con appena 66 punti concessi a partita.
Con 3 vittorie maturate nelle prime tre giornate di campionato, Ravenna è reduce invece da quattro sconfitte consecutive. L’ultimo arrivato sul campo del PSA Napoli Est per 93-85, fatale il parziale di 24-13 subito nella frazione finale.
Dopo il tormentato finale di stagione, culminata con la salvezza al secondo turno di playout, la panchina è stata affidata al tecnico Daniele Aniello. Il roster ravennate è un mix generazionale che vede un quintetto titolare di 30,6 anni di media e una panchina di appena 19,4. L’organico poggia su quattro conferme, tra cui capitan Gabriel Dron (10,6 punti di media), il classe 2006 Alessandro Feliciangeli (12,3 media) e il lungo lituano Rolandas Jakstas (13,3 media). A portare ulteriore esperienza è Stefano Masciadri, approdato per la prima volta in B Nazionale dopo una lunga carriera in A2. Completano il roster Casali, Forconi, Mecenero ed Eruke, giovani talenti al debutto nella categoria dopo essersi messi in luce nei campionati giovanili d’Eccellenza.
Con palla a due ore 20.30, gli arbitri dell’incontro sono Di Salvo Edoardo, Montano Samuele e Corso Marco.
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