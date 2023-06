Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, dal 16 al 18 giugno il “Master” di Perugia

Come nell’edizione 2022 – che aveva visto oltre 50 tappe, più di 2.000 partite giocate e 5.200 atleti coinvolti – anche quest’anno il title Sponsor dell’evento sarà Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé sarà infatti presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2023: non solo basket, ma anche tanto intrattenimento con animazioni e giochi a premi per il pubblico presente e Estathé fresco per dissetare tutti, anche nella versione Zero “senza zucchero”.

A Perugia, quindi, non solo basket, ma anche tanto intrattenimento: Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo, proprio come durante le sfide di NBA, giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra i presenti sulle tribune. La mascotte Estatheo, inoltre, sarà pronta ad incitare il pubblico a tifare le squadre in campo e sarà consegnato un omaggio firmato Estathé ai primi tre classificati. Per i più piccoli, infine, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

L’appuntamento è per venerdì 16 giugno a Perugia, in Piazza IV Novembre, dalle 17.00 alle 23.00, per sabato 17 giugno dalle 14.00 alle 23.00 e per domenica 18 giugno dalle 11.00 alle 19.00.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito – che toccherà 18 regioni italiane per un totale di 93 tornei – sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia. Hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé.

Tutti i tornei dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2023

9-10 giugno, Camerano (AN) – Hangar SSB 3×3 (Master)

10 giugno, Rieti – 3X3 RSF CUP (Classic)

10-11 giugno, Pergine Valsugana (TN) Valsugana 3×3 (Basic)

10-11 giugno, Pavia – Buzzer Beater 3×3 Pavia (Classic)

10-11 giugno, Lucca – Trofeo Dentro Le Mura (Classic)

10-11 giugno, Asti – Tower Kings (Top)

10-11 giugno, Viareggio (LU) – Viareggio 3×3 (Top)

12 giugno, San Casciano val di Pesa (FI) – Chianti-San Casciano Summer League (Classic)

12-18 giugno, Siena – Palio a Canestro (Classic)

13-17 giugno, San Sperate (SU) – Playground Festival (Classic)

15 giugno, Livorno – Livorno 3×3 Classic (Classic)

15-17 giugno, Montecavolo (RE) – Favorita Summer League (Classic)

16-18 giugno, Perugia – Dat Street Classic (Master)

17-18 giugno, Sassuolo (RE) – Schiocchi Streetball Meeting 2023 (Top)

17-18 giugno, San Giuliano Milanese (MI) – Enjoy Your City 6 (Classic)

17-18 giugno, Guidonia Montecelio (RM) – 3×3 Black Jesus (Classic)

17-18 giugno, Tortona (AL) – Torneo Armana (Master)

19-20 giugno, Terni – Terni – Jazz 3×3 (Classic)

21 giugno, Vietri sul Mare (SA) – Canestro…sul Mare (Classic)

21-23 giugno, Portici (NA) – Show your skill 2 (Classic)

22-24 giugno, San Severino Marche (MC) – Playground Settempedano 4.0 (Classic)

23-24 giugno, Potenza – Basilicata Coast to Coast Potenza (Classic)

23-25 giugno, Scauri Minturno (LT) – Golfo di Gaeta (Classic)

23-25 giugno, Carbonara al Ticino (PV) Torneo il Campetto (Master)

24 giugno, Mogliano Veneto (TV) – Heart Out XII (Classic)

24-25 Giugno, San Marino – The Titans Tribe (Basic)

24-25 giugno, Piancastagno (SI) – Amiata – Un Mojito Per la Vita (Basic)

24-25 giugno, Chivasso (TO) – Drink n Dunk (Classic)

24-25 giugno, Roma – All Star Colosseum (Top)

26-30 giugno, Cavezzo (MO) – Main (Basic)

28-29 giugno, Campitello Matese (CB) – 3×3 alta quota (Basic)

28-29 giugno, Pistoia – Piazzetta Ground (Classic)

28-29 giugno, Atri (TE) – Trofeo Atri Cup 2023 (Classic)

28-30 giugno, Novara – Streetgames Novara Femminile (Top)

28 giugno – 9 luglio, Cassino (FR) – Cassino – Streets Events (Classic)

30 giugno, Molfetta (BA) – Bari – Ballerz 3vs3 (Classic)

30 giugno- 1° luglio, Terranuova Bracciolini (AR) – 3×3 T.V.B (Torneo Valdarno Basket) (Classic)

30 giugno- 2 luglio, Borgo San Lorenzo (FI) – Mugello Crossover (Classic)

30 giugno- 2 Luglio, Gragnano (NA) – Gragnano Summer League (Classic)

1-2 luglio, Molinella (BO) – Fiera Città di Molinella (Classic)

1-2 luglio, Caorle (VE) – Streetball On The Beach (Classic)

1-2 luglio, Fabriano (AN) – Fabriano Summer Basket 3×3 (Classic)

1-2 luglio, Pergine Valsugana (TN) – Trento – Ballin (Classic)

1-2 luglio, Marano Vicentino (VI) – Step Back (Master)

1-2 luglio, Novara – Streetgames Novara Maschile (Top)

1-2 luglio, Reggio Calabria – #NTC Summer League (Top)

2-9 luglio, Barletta – Basket on the beach “Bob” (Basic)

4-6 luglio, Roseto degli Abruzzi (TE) – Roseto – Saveground (Classic)

6-9 luglio, Senigallia (AN) – King of the Cage (Top)

7-9 luglio, Cinquale di Montignoso (MS) – Montignoso 3×3 (Classic)

7-9 luglio, Fiorenzuola D’Arda (PC) DKB Darwin Knew Basketball (Master)

8 luglio, Frassilongo (TN) – Dolomiti Basket Altitude (Basic)

8 luglio, Cuneo – Parri Park Streetball Cup (Classic)

8 luglio, Cisternino (BR) – Brindisi – Pick and Njiend (Classic)

8-9 luglio, Anguillara Sabazia (RM) – All Star Lake (Basic)

8-9 luglio, Casnigo (BG) – Bergamo – Emi Streetball (Classic)

8-9 luglio, Ragusa – Sounds Good Streetball (Classic)

8-9 luglio, Treviso – Pro Game (Classic)

8-9 luglio, Metaponto Lido (MT) – Basilicata Coast to Coast – Metaponto Lido (Classic)

10 luglio, Jesi (AN) – The Canestreet (Classic)

13-16 luglio, Fondi (LT) – Street Basket Fondi 3×3 (Classic)

13-16 luglio, Galliate (NO) – Streetgames Galliate (Basic)

14-16 luglio, Castel Nuovo del Garda (VR) – Lago di Garda – Lake Streetball (Classic)

15 luglio, Caorso (PC) – Il Nando (Basic)

15-16 luglio, Castellaneta Marina (TA) – Basilicata Coast to Coast – Castellaneta Marina (Basic)

15-16 luglio, Oggiona con Santo Stefano (VA) Santo Stefano 3×3 (Classic)

15-16 luglio, Lavagna (GE) – Tigu 3×3 (Top)

15-16 luglio, Lido di Jesolo (VE) – FDC 3×3 (Top)

16 luglio, Pedaso (FM) – Pedaso Playground (Classic)

16-23 luglio, Barletta – Basket on the beach “Bob” (Classic)

16-23 luglio, Acireale (CT) – Sun&Basket 2023 (Classic)

19 luglio, Aprilia (LT) – Downtown Basketball (Classic)

20-23 luglio, Livorno – Mis Match 3×3 (Top)

20-23 luglio, Valtrighe (BG) – Valtrighe Basketball Tournament (Top)

20-23 luglio, Cagliari – Elite Sardinia (Top)

21-23 luglio, Montesilvano (PE) – Memorial M. Zitella “Zito 3×3” (Top)

21-23 luglio, San Vito lo Capo (TP) – Bomground (Top)

21-23 luglio, Perugia – Dat Street Classic (Top)

22 luglio, Anguillara Sabazia (RM) – 3×3 Arcobaleno Beach (Classic)

22-23 luglio, Policoro (MT) – Basilicata Coast to Coast – Policoro (Basic)

22-23 luglio, Vado Ligure (SV) – Basket Boom Challenge (Classic)

22-23 luglio, Catania – Catania – Who’s Got Next (Classic)

26 luglio, Agrigento – Agrigento – Akra Game (Classic)

27-30 luglio, Marsala (TP) – Shock da Ground (Top)

27-30 luglio, Livorno – Streetball Livorno (Top)

28-30 luglio, Reggo Emilia – Giochi del Tricolore (Classic)

29-30 luglio, Belpasso (CT) – Etna – Belpasso Playground (Basic)

29-30 luglio, Villasimius (SU) – Villasimius A Canestro (Classic)

29-30 luglio, Gizzeria Lido (CZ) – Calabria – Seila 3×3 (Classic)

29-30 luglio, Arcidosso (GR) – Arcidosso – Boars 3×3 (Classic)

4-5 agosto, Cesenatico (FC) – 3×3 ITALIA FINALS (Finals)