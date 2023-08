Estathé 3x3 Italia Finals, All Star 3x3 (Maschile) e Dat Ladies (Femminile) si aggiudicano lo scudetto 

Dopo oltre 90 tappe, giocate in 18 Regioni d’Italia , a Cesenatico si è conclusa la terza edizione dell’ Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Nel torneo maschile, ad aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia 3×3 gli All Star 3×3 (Federico Frisari, Andrea Valentini, Matteo Santucci e Dario Masciarelli) mentre, nel torneo femminile, hanno trionfato le DAT Ladies (Beatrice Olajide, Satya Riccioni, Candy Njoku Edokpaigbe e Winnie Bartholomew) e si sono divisi il ricco montepremi di 20.000 euro messo in palio per squadre vincitrici e finaliste. La squadra maschile, inoltre, si è aggiudicata un pass per la tappa di Debrecen (Ungheria) del FIBA 3×3 World Tour, il tour internazionale 3×3 più importante al mondo riservato ai team. Sulla riviera romagnola, tra gare fisiche e agonismo ai massimi livelli, la finale ha consegnato agli All Star 3×3 il titolo di Campioni dopo aver battuto 17-14 i Gipuzkoa 3×3. Nel tabellone femminile hanno strappato il titolo di Campioni d’Italia 3×3 le DAT Ladies dopo una bellissima finale contro le All Star 3×3 finita 19-18. MVP delle Finals Dario Masciarelli (All Star 3×3) e Candy Njoku Edokpaigbe (Dat Ladies) e a Dario Gay (Evolution 3×3) e Giulia Ciaccioni (All Star 3×3) il Premio Fair Play. L’appuntamento di Cesenatico rientra nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia - Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica. Un percorso di grande successo, giunto alla sua terza edizione, partito i primi di giugno da Napoli e che, in due mesi, ha coinvolto migliaia di atleti attraversando l’Italia da Nord a Sud a dimostrazione di come questo sport, che ha fatto il suo debutto come disciplina ai Giochi Olimpici di Tokyo , sia ormai in forte ascesa e apprezzato da un pubblico vasto, dai bambini, alle famiglie, uomini e donne. Il livello delle gare è stato elevatissimo già a partire dal Challenger del venerdì, con l’asticella che si è alzata notevolmente dal pomeriggio di sabato con l’inizio delle fasi finali. Oltre all’aspetto agonistico, grande spettacolo e intrattenimento con musica, animazione e performance di alto livello internazionale con il Dunk Show , un’esibizione di schiacciate dall’alta spettacolarità. Presente alle Finals , così come in tutte le tappe del circuito 2023, il title sponsor dell’evento Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Non solo basket, ma anche tanto intrattenimento con animazioni e giochi a premi per il pubblico presente e Estathé fresco per dissetare tutti, anche nella versione Zero “senza zucchero”. Estathé ha animato le pause tra una partita e l’altra proponendo, proprio come le sfide di NBA , giochi per poter vincere tanti premi, sorteggiando i partecipanti tra i presenti sulle tribune. La mascotte Estatheo, inoltre, ha incitato il pubblico a tifare le squadre in campo e consegnato un omaggio firmato Estathé ai finalisti. Per i più piccoli, infine, è stato allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé. Ad aprire la giornata di sabato 5 agosto la presentazione ufficiale delle Estathé 3×3 Italia Finals .

Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro

“Sono trascorsi ormai diversi anni da quando la disciplina del 3×3 ha cominciato il suo percorso di sviluppo. Da gioco praticato prevalentemente sui playground in maniera amatoriale, oggi il 3×3 è sport olimpico e ogni anno accresce la sua popolarità attraverso manifestazioni di alto livello, atlete ed atleti specialisti della disciplina, numeri costantemente in aumento. La Federazione Italiana Pallacanestro ha creduto e investito nel 3×3 fin dai suoi albori, allestendo in particolare una Nazionale femminile capace di laurearsi Campione del Mondo nel 2018. Da allora la FIP ha continuato a sviluppare il movimento del 3×3 in Italia, condividendo con FIBA la visione d’insieme e declinandola nel miglior modo possibile alla realtà del nostro Paese. Da questi presupposti nasce l’accordo con Master Group Sport per la creazione di circuiti capaci di coinvolgere migliaia di ragazzi e ragazze attraverso tornei che si disputano nelle più belle località d’Italia. La terza edizione ha raggiunto numeri record e tappe iconiche e a riprova del valore del progetto c’è stata la conferma dell’impegno di un partner prestigioso come Estathé, che anche quest’anno è stato al fianco della FIP nelle attività del 3×3 Italia Streetbasket Circuit”.

Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna

“L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit arricchisce il cartellone di eventi della Sport Valley emiliano-romagnola e conferma l’impegno di questa Regione per lo sport. Dalle iniziative per promuovere la pratica di base, a quelle per sostenere i grandi eventi come strumento di promozione e valorizzazione del territorio. Senza dimenticare gli investimenti per qualificare la rete impiantistica. Un impegno che riguarda tutte le discipline sportive, senza distinzioni tra maggior e minori, comprese quelle paralimpiche e lo sport femminile”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport

“Il 3×3 FIP Circuit è il coronamento di un lavoro iniziato da FIP e Master Group Sport ormai tre anni fa e che, per il secondo anno, può contare sul sostegno di un importante Title Sponsor, quale Estathé. Oggi, in questa bellissima location, concludiamo la terza edizione del circuito che ha raccolto numeri straordinari. Oltre 90 tornei in 18 regioni italiane segno del grande lavoro e del grande successo del basket 3×3, uno sport in continua e costante ascesa che coinvolge un pubblico eterogeneo: adulti, bambini, uomini e donne. Un particolare ringraziamento rivolto alla Regione Emilia-Romagna che, per il terzo anno consecutivo, ci ospita per le Finals”.