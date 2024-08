Estathé 3×3 Italia Finals: a Cesenatico in palio gli scudetti Open

CESENATICO - Dopo 130 tappe giocate in tutta Italia, il 2 e 3 agosto a Cesenatico andranno in scena le Estathé 3×3 Italia Finals, l’atto conclusivo dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit , il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Un tour di 2 mesi, partito da Alba a fine maggio, che ha toccato 19 Regioni italiane e che a Cesenatico si concluderà con l’assegnazione dei titoli di Campioni d’Italia 3×3 . Un percorso di grande successo che ha coinvolto migliaia di atleti, a dimostrazione di come il 3×3, che ha fatto il suo debutto come disciplina ai Giochi Olimpici di Tokyo , sia in continua ascesa e apprezzato da un ampio pubblico, dai bambini alle famiglie, uomini e donne.

A Cesenatico in palio gli scudetti 3x3 Open

Nella località romagnola, nella suggestiva cornice di Piazza Andrea Costa, si sfideranno i migliori ballers d’Italia per la conquista dello Scudetto 3×3 Open (maschile e femminile) e di un importante montepremi. La squadra vincitrice del torneo maschile si aggiudicherà anche un pass per la tappa di Shanghai (Cina) del FIBA 3×3 World Tour, il tour 3×3 più importante al mondo, in programma il 21 e 22 settembre. L’appuntamento di Cesenatico rientra nel cartellone degli eventi sportivi sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica. Per il terzo anno consecutivo il Title Sponsor del 3×3 Italia Streetbasket Circuit è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, senza dimenticare il divertimento. Estathé, protagonista in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024, sarà presente anche all’atto conclusivo di Cesenatico, intrattenendo il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi. Estathé animerà le pause tra una partita e l’altra proponendo giochi a premi sorteggiando i partecipanti tra i presenti sulle tribune. Per i più piccoli, inoltre, verrà allestito – accanto allo stand Estathé – un campo con mini-canestri per cimentarsi nel gioco del basket e vincere numerosi gadget firmati Estathé.

Il programma del 2 e 3 agosto a Cesenatico

L’appuntamento è venerdì 2 e sabato 3 agosto in Piazza Andrea Costa a Cesenatico. Nella giornata di venerdì si disputerà il Challenger per determinare le ultime squadre che si qualificheranno alle Finals di sabato. Il 3 agosto, alle ore 10.30, la Presentazione delle Fasi Finali in cui interverranno Giammaria Manghi, Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico, Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro, e Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport. A partire dai Quarti di finale le partite dell’Estathé 3×3 Italia Finals saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket esulla pagina Facebook del circuito 3×3 Italia.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito sono disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficiale su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé).

I Gironi delle Estathé 3×3 Italia Finals

Torneo Maschile

Girone A: Tortona 3×3, Big Crew Pro, The Goat Torino, Qualificata 2° Challenger

Girone B: Electromercantil, Kings Of Kings, Fvg 3×3, Qualificata 1° Challenger

Girone C: Teamup 3×3 Pro, Concrete 3×3, Team Downtown, Campas 3×3

Girone D: All Star 3×3, Sovecar Toys Boys, FDC Shining Squad, Silverback

Torneo Femminile

Girone A: DKB, Big Queens, The Goat

Girone B: Teamup 3×3, DAT Ladies, FDC Playsport

Girone C: Tigu 3×3, Campas Zoneplus, Qualificata 1° Challenger

Girone D: Pow(H)Er, All Star 3×3, Qualificata 2° Challenger

I partner della manifestazione

Estathé - Estathé dal 1972 disseta la voglia di sport. Avvicinarsi al basket 3×3 rappresenta per Estathé l’opportunità di esprimere tutta la sua anima solare. Essere sul territorio da nord a sud della penisola con il Basket 3×3 significa vicinanza a chi pratica il basket, non solo come attività agonistica, ma soprattutto come gioco che muove i suoi primi passi nelle piazze, nei cortili, nei rioni di grandi città ma anche di quelle cittadine della bella provincia italiana, uno sport immediato coinvolgente e socializzante, un pallone un canestro e tanti amici. Estathé e Street Basket una passione da mettere in piazza.

Federazione Italiana Pallacanestro - Nata nel 1921, la FIP ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la pallacanestro in Italia applicando le leggi italiane e i regolamenti stabiliti dalla FIBA (Federazione internazionale di basket) recependo l’indirizzamento dato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) cui è affiliata. La FIP organizza, attraverso il proprio Settore Squadre Nazionali, le attività delle Nazionali Senior e Giovanili maschili e femminili. La FIP organizza anche i campionati maschili di Serie A (attraverso la Lega Basket), A2, Serie B (attraverso la Lega Nazionale Pallacanestro) e i campionati di Serie A1, A2 (attraverso la Lega Basket Femminile). La FIP ha una popolazione di circa 170.000 atleti tesserati e circa 150.000 bambini iscritti al Minibasket. Le società sportive affiliate sono più di 3.500.