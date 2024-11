Basket Italia-Islanda: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

REGGIO EMILIA - Un appuntamento da non perdere, una partita da non sbagliare. L’Italbasket questa sera scende in campo a Reggio Emilia per la sfida decisiva per le qualificazioni ai prossimi campionati europei di pallacanestro. La squadra di Gianmarco Pozzecco con un successo si qualificherebbe con due turni di anticipo al torneo continentale che si disputerà dal 27 agosto al 14 settembre 2025 in Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia.