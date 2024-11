Italia-Islanda diretta basket qualificazioni agli Europei: segui il match di oggi LIVE

L'Italbasket di Gianmarco Pozzecco torna in campo per le qualificazioni ai prossimi campionati europei di pallacanestro. Nella quarta giornata del girone B gli azzurri sfidano l'Islanda , già battuta qualche giorno fa. Gli azzurri intanto sono già matematicamente qualificati grazie alla vittoria dell'Ungheria sulla Turchia. Segui la diretta.

21:57

Italia-Islanda: 56-58

Il terzo quarto si chiude con le squadre ancora vicine nel punteggio: gli azzurri sono a soli due punti dagli islandesi. Si deciderà tutto nell'ultimo quarto.

21:54

Italia-Islanda: 54-53

Arriva il secondo sorpasso degli azzurri, con Basile che trova una grande tripla e porta la squadra di Pozzecco avanti.

21:40

Italia-Islanda: 41-42

Arriva il sorpasso degli azzurri, che si portano per la prima volta avanti nel match. L'Islanda però si ricompone e trova il controsorpasso, con Pozzecco che chiama un altro timeout per i suoi. L'Italbasket c'è ed è tornata in partita dopo un primo quarto disastroso.

21:30

Squadre in campo, si riparte

Termina l'intervallo, l'Italbasket avrà due quarti per recuperare lo svantaggio di tre punti sugli islandesi, dopo averne recuperati ben tredici solo nel secondo quarto.

21:17

Italia-Islanda: 29-32

Non arriva il sorpasso ma l'Italia ha quasi completamente rimontato lo svantaggio, portandosi solo a tre punti di distanza dai rivali alla fine del secondo quarto. Ora l'intervallo.

21:09

Italia-Islanda: 27-28

Rimonta pazzesca dell'Italbasket di Pozzecco, che si porta ad un solo punto di distanza con ancora tre minuti del secondo quarto da giocare.

21:01

Italia-Islanda: 19-28

Timeout degli ospiti, gli azzurri continuano a crescere e riescono a portarsi a -9.

20:57

Italia-Islanda: 15-25

Meglio gli azzurri nel secondo quarto, che dopo pochi minuti riescono già a ridurre lo svantaggio a 10 punti.

20:52

Italia-Islanda: 9-25

Tripla sulla sirena degli islandesi, che a sorpresa si portano su un pesante +16 sugli azzurri. Primo quarto shock per l'Italbasket che però, ricordiamo, è già matematicamente qualificata ai prossimi Europei.

20:47

Italia-Islanda: 6-18

Aumenta il distacco degli azzurri, ora sotto a 12 punti di distacco. Pozzecco prova a svegliare i suoi con un altro timeout.

20:42

Italia-Islanda: 4-12

Bruttissimo inizio per gli azzurri, sotto di ben 8 punti. Pozzecco chiama il primo timeout per dare la scossa ai suoi.

20:38

Italia-Islanda: 4-7

Ospiti in vantaggio dopo i primi minuti di gioco grazie al fallo trasformato da Thrastanson che vale il +3.

20:32

Italia-Islanda: si comincia!

Inizia la sfida al PalaBigi di Reggio Emilia. A saltare Melli che conquista la palla per gli azzurri.

20:30

Squadre in campo, PalaBigi soldout

Le due squadre stanno terminando il riscaldamento, ora sarà il momento degli inni nazionali davanti ad un PalaBigi completamente soldout per questa sfida.

20:20

Italia, ultimo incontro nella finestra di novembre

Questa sfida al PalaBigi chiuderà il novembre dell'Italbasket, che poi ritornerà a febbraio per le ultime due sfide del girone contro Ungheria e Turchia.

20:08

+++ Europei, l'Italia già qualificata! +++

Si chiude la prima sfida della giornata del girone B, con l'Ungheria che batte la Turchia per 81-76. In virtù di questo risultato l'Italia di Gianmarco Pozzecco ottiene già la matematica qualificazione a EuroBasket 2025. Per gli azzurri dunque il discorso qualificazione è già chiuso ancor prima di scendere in campo.

20:05

Basket, Italia a caccia della quarta vittoria consecutiva

L'Italbasket è a caccia del quarto successo consecutivo. L'ultima vittoria è stata pochi giorni fa, proprio contro l'Islanda a Reykjavik (95-71 per gli azzurri). La squadra di Pozzecco vuole chiudere il discorso qualificazione, mentre gli islandesi cercando il riscatto dopo il ko interno.

20:00

Italia-Islanda, seguila sull'app del Corriere dello Sport

Scarica l'App del Corriere dello Sport per avere tutte le notizie sul basket e sulla sfida tra Italia e Islanda:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare

- Download per Android, clicca qui per scaricare

19:45

Basket Italia-Islanda: orario e dove vedere la partita

Gli Azzurri sfidano l'Islanda a Reggio Emilia nell’appuntamento decisivo per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei. LEGGI TUTTO

PalaBigi - Reggio Emilia