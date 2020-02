Sassari, sconfitta indolore in Champions: ko a Manresa

MANRESA (SPAGNA) - Già qualificata per gli ottavi di Champions League, Sassari chiude con una sconfitta il suo cammino nel girone A, cedendo per 64-61 sul parquet del Baxi Manresa. Al Pavello Nou Congost gli uomini di Pozzecco terminano dunque con un bilancio di 10 vittorie e 4 sconfitte. Il Banco di Sardegna attende ora il sorteggio del 18 febbraio che designerà l'avversaria negli ottavi, in programma fra il 3 e il 18 marzo. Si giocherà al meglio delle tre gare. (in collaborazione con Italpress)