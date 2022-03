WROCLAW (POLONIA) - Nella 13esima giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022 di basket arriva ancora un ko in Eurocup per Trento, il tredicesimo su quattordici partite. Il quintetto di Molin, che non ha più nulla da offrire nel girone, viene battuto sul campo dello Slask Wroclaw 77-68, stessa squadra contro cui Trento aveva vinto all'andata l'unica gara di questa edizione. Prossimo impegno il 22 marzo ad Ankara contro il Turk Telekom.