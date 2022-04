Eurocup: colpo Venezia con il Gran Canaria, Trento si arrende al Partizan

LAS PALMAS (Spagna) - Consolida il sesto posto nel gruppo B di Eurocup la Reyer che piazza il colpo nell'ultimo turno passando sul parquet della capolista Gran Canaria. Ottima partita per gli uomini di De Raffaele che in terra spagnola portano a casa il successo grazie al trio Brooks, Theodore e Watt (17, 16 e 15 punti). Match equilibrato che il lagunari fanno proprio con l'ottima interpretazione dei quarti pari, mentre ai ragazzi di Fisac non bastano i 14 punti a testa di Diop e Shurna. Il finale recita 69-67.