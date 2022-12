VENEZIA - La Reyer perde il treno per i vertici della classifica del girone di Eurocup cadendo in casa 71-75 contro il Prometey. Delude Trento, già penultima del gruppo e travolta dal fanalino di coda Slask Wroclav che si impone 80-57. In Champions League, dopo l'addio di Sassari, saluta anche la Pallacanestro Reggiana, nettamente sconfitta 66-90 in casa da Bonn.