Basket, Trento debutterà in EuroCup contro Gran Canaria

Debutto alla Gran Canaria Arena

Il prossimo 24 settembre, alle 21 italiane, Trento troverà ancora una volta sulla sua strada la Dreamland di Las Palmas, già affrontata per ben tre volte nelle passate edizioni. I precedenti parlano a favore della formazione italiana, in vantaggio per 5 a 3 negli scontri diretti. L'ultimo incontro risale alla scorsa stagione, quando Trento pose fine alla serie positiva degli spagnoli, imbattuti in casa nelle competizioni europee da 18 mesi, passando alla Gran Canaria Arena per 98-76. Il 3 dicembre, alle 20, il match di ritorno in Italia.