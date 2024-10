Eurolega, Virtus Bologna ko con lo Zalgiris. Milano travolta al Pireo

Serata di Eurolega da dimenticare per la Virtus Bologna e l' Olimpia Milano . Nella terza giornata di regular season le Vu Nere non si riscattano dopo i ko con Efes e Asvel , battute anche dai lituani dello Zalgiris Kaunas di coach Trinchieri . Non va meglio alla squadra di Ettore Messina , travolta al Pireo dai greci dell' Olympiacos .

Zalgiris corsaro a Bologna: Virtus ko

Terza sconfitta consecutiva e ultimo posto solitario in classifica per la Virtus Bologna di coach Banchi, battuta 71-68 alla Segafredo Arena dai lituani dello Zalgiris Kaunas. La squadra di Andrea Trinchieri conquista la vittoria grazie ai 15 punti di Giedraitis, gli 11 di Francisco (più 8 assist), i 10 di Ulanovas e i 9 di Smailagic, decisivo nel finale di gara. Ai bianconeri, che sbagliano due sanguinose triple per prolungare il match all'overtime, non bastano i 16 punti di Clyburn, gli 11 di Pajola, la doppia doppia di Shengelia (11 punti e 11 rimbalzi) e i 10 di Cordinier.

Crollo Milano in Grecia: -21 con l'Olympiacos

Non sorride neanche l'Olimpia Milano: seconda sconfitta continentale per i campioni d'Italia, travolti 89-68 dall'Olympiacos. Allo Stadio della Pace e dell'Amicizia di Atene i greci dominano in lungo e in largo, trascinati dai 22 punti di McKissic, i 21 di Vezenkov e 13 di Papanikolaou. Passo indietro invece per l'Olimpia: reduce dal successo casalingo dell'ultimo turno con Paris, la squadra di Messina delude nonostante i 16 punti di LeDay. In doppia cifra anche l'ex Dinamo Sassari Diop (14) e Ricci (11).