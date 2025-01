Virtus Bologna, stop in Eurolega: il Panathinaikos stravince

ATENE (Grecia) - Passo falso in Eurolega per la Virtus Bologna. Il 2025 delle Vu Nere si apre con una sconfitta nella trasferta contro il Panathinaikos campione: ad Atene, nel 19esimo turno di regular season, gli uomini di Ivanovic hanno perso con il punteggio per 111-90. Si tratta del quattordicesimo stop stagionale per Bologna, che aveva chiuso il 2024 in crescendo, mettendo da parte tre vittorie in quattro gare, tra cui quella contro i francesi dell'Asvel Villeurbanne. La classifica resta dunque complicata in Eurolega.