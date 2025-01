Basket, Olimpia Milano ok in Eurolega: Maccabi sconfitto

ROMA - All'Hala Aleksandar Nikolic di Belgrado l’Olimpia Milano domina contro il Maccabi in Eurolega con il punteggio di 107-74 e si fa un bel regalo di compleanno. La squadra milanese tocca la doppia cifra di vantaggio già nel primo tempo, grazie ad una buona metà campo difensiva che toglie secondi preziosi agli attacchi del Maccabi, mentre spesso fa le scelte giuste, trovando falli preziosi degli avversari ed andando spesso in lunetta. Nessuna delle due squadre ha una serata entusiasmante dall’arco (il Maccabi chiude addirittura il primo tem sul 0/14). Nel secondo tempo la squadra milanese trova la fuga ottenendo un vantaggio sui 20 punti: la difesa su Hoard è un capolavoro, il nono miglior realizzatore di EuroLeague annullato completamente e le triple per l’Olimpia Milano iniziano ad entrare, per i “padroni di casa” no.

La stagione di Milano e i prossimi impegni

Per Milano undicesima vittoria su 20 partite e nono posto in classifica ’Olimpia Milano tornerà in campo in LBA domenica 12 gennaio alle 17.00 per affrontare la UnaHotels Reggio Emilia all’Unipol Forum. Successivamente sarà tempo di doppio turno di EuroLeague: martedì 14 a Milano arriverà l’Alba Berlino (palla a due alle 20.30), mentre giovedì 16 all’Unipol Forum sarà ospite il Partizan Belgrado, stesso orario del match contro l’Alba. Chiuderà la settimana il match del Taliercio contro la Reyer Venezia, in programma per domenica 19 alle 17.00.