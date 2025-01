Eurolega, impresa della Virtus Bologna: Bayern Monaco ko

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Impresa della Virtus Bologna nel 22° turno della regular season di Eurolega. I bianconeri di coach Ivanovic vincono 82-72 sul parquet del Bayern Monaco: una vittoria fondamentale per i bianconeri che sperano ancora nella qualificazione al post-season. Al 'Sap Garden' le Vu Nere, prive dell'infortunato Clyburn, conquistano la settima vittoria stagionale (record 7-15) nella massima competizione continentale per club, trascinate dai 20 punti di Shengelia, i 13 di Morgan, gli 11 di Cordinier (più 8 rimbalzi) e i 10 di Grazulis. Tra le fila dei tedeschi, inutili i 21 punti di Booker (top scorer della serata), i 14 dell'ex Milano Napier e gli 11 messi a segno da Giffey.