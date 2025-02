Eurolega, Mirotic da sogno: Milano show contro il Monaco

MILANO - Vittoria fondamentale per l'Olimpia Milano che fa un altro passo verso il post-season di Eurolega. Nel 27° turno della massima competizione continentale per club, i campioni d'Italia in carica battono 86-80 il Monaco tra le mura amiche del Forum e centrano il terzo successo nelle ultime quattro gare, il numero 15 in stagione. Decisivo Nikola Mirotic, top scorer della partita con 22 punti, e Shavon Shields (19 punti a referto). Ai monegaschi di coach Spanoulis non bastano invece i 16 punti di Okobo e i 15 punti (con 4 rimbalzi e 4 assist) del grande ex di serata, Mike James.