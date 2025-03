Eurolega, Milano travolta dal Fenerbahce: Gillespie e Mirotic ko

MILANO - Serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Nel 28° turno della stagione regolare, i campioni d'Italia crollano 100-76 al 'Forum' contro il Fenerbahce dell'ex capitano Nicolò Melli. I turchi passano grazie all'ottima prestazione di McCollum, top scorer della partita con 18 punti. Per la squadra di Jasikevicius vanno in doppia cifra anche Baldwin (15), Hayes (14) e l'ex Hall (10). Ai biancorossi non bastano invece i 17 punti del solito Shields e gli 11 punti a testa di LeDay e Mirotic. Ora la squadra meneghina è attesa da un complicato trittico di trasferte contro le dirette concorrenti (Stella Rossa, Parigi e Real Madrid) che molto dirà del futuro di Milano in Europa.