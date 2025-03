Virtus Bologna travolgente a Berlino: Alba ko

Dopo nove sconfitte consecutive, la Segafredo Bologna torna a sorridere in Eurolega. In un derby tra le ultime della classe, valido per la 32esima giornata della stagione regolare della competizione continentale, la Virtus di coach Ivanovic si è imposta in Germania travolgendo l'Alba Berlino per 108-64. Tra gli emiliani, all'ottava affermazione (a fronte di 24 ko) nel massimo torneo europeo, 16 punti di Polonara, top-scorer della serata, 15 di Shengelia e 14 di Clyburn.

