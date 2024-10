Coates Alaina Denise, intervento riuscito

L’atleta statunitense Coates Alaina Denise è stata operata per un intervento in artroscopia del menisco destro. L’intervento è stato eseguito dal Professor Pier Paolo Mariani, Top Specialist per la Diagnosi e Chirurgia del ginocchio. L’operazione, perfettamente riuscita, ha dato la possibilità alla giocatrice di essere dimessa nella tarda mattina di oggi, a seguito dei canonici accertamenti, per poi proseguire la riabilitazione con la società di appartenenza su chiaro protocollo a lei dedito.