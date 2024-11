Alaina Coates in campo un mese dopo l'intervento

Ad un mese ed un giorno dall'intervento di artroscopia effettuato dal prof. Mariani presso la CdC Villa Stuart di Roma, l'ex campionessa WNBA Alaina Coates è tornata ufficialmente in campo nella lega A1 con il Derthona. La giocatrice americana ha partecipato alla vittoria della sua squadra contro il San Martino di Lupari, totalizzando 8 punti, 6 rimbalzi, 1 stoppata in 20 minuti di partita. Buon rientro per la numero 81 che tra 6 giorni la vedremo nuovamente in campo nello scontro diretto contro le rivali della Famila Wuber Schio.