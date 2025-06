Basket femminile, le Azzurre preparano l'Europeo: doppio test contro la Repubblica Ceca

Dopo le amichevoli contro Belgio, Grecia e Spagna, la Nazionale Femminile di basket torna in campo per un nuovo doppio test in vista del Women's Eurobasket 2025, che vedrà un girone giocarsi al PalaDozza di Bologna dal 18 al 21 giugno. Le Azzurre di coach Andrea Capobianco sono partite oggi per Brno, dove affronteranno la Repubblica Ceca il 10 giugno alle ore 17.30 e l'11 giugno alle 11.30. Dopo la trasferta in Repubblica Ceca, la squadra si trasferirà a Bologna, sede del girone, dove rimarrà fino all'inizio del Campionato Europeo. Il 13 giugno, a Castenaso, è previsto l'ultimo test match contro il Montenegro. Il gruppo convocato per Brno è composto da 14 atlete, dopo che Sara Toffolo, Eleonora Villa e Caterina Gilli sono state autorizzate a lasciare il raduno. La novità più attesa è l'arrivo di Cecilia Zandalasini, atterrata ieri sera direttamente da San Francesco, dove è impegnata nella stagione WNBA con le Golden State Valkyries.