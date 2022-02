Fiba World Cup 2023, Italia in Islanda. Sacchetti: "Attenti ai dettagli"

La nazionale azzurra di basket è sbarcata a Reykjavik per la terza partita della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. L'Italia affronterà l'Islanda giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur, a pochi chilometri di distanza dalla Capitale, alle ore 21:00 italiane (20:00 locali). Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha scelto i 12 azzurri che faranno parte del match: non ci sarà Diego Flaccadori, che potrà comunque tornare a disposizione per la prossima partita sempre contro l’Islanda proprio come Gabriele Procida, Leonardo Totè e Mattia Udom, rimasti in Italia. "Siamo venuti qui per vincere - ha detto il ct Sacchetti - perchè dopo i risultati di novembre e considerando la formula di qualificazione per il Mondiale è l'unica via che abbiamo per non ritrovarci con l'acqua alla gola.Sarà determinante anche bissare il successo a Bologna tra qualche giorno e per farlo dovremo rimanere concentrati e curare i dettagli".