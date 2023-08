Diretta Mondiali basket, Angola-Italia 40-43: termina il primo tempo LIVE

10:56

Angola-Italia 40-43, termina il primo tempo

Si chiude anche il secondo quarto con gli azzurri in vantaggio di 3 punti sulla selezione africana. Il miglior realizzatore della partita, nonché il migliore in campo, è Stefano Tonut autore di 10 punti, gli stessi dell'angolano Dundao.

10:51

Angola-Italia 36-37

Polonara segna altri due liberi (14/16 i tentativi azzurri) ma il dato negativo arriva dalle conclusioni dai 6,75 m: solo tre i tiri mandati a bersaglio su ben 19 conclusioni.

10:48

Angola-Italia 34-35

Sorpassi e controsorpassi tra le due squadre: Fontecchio firma il nuovo vantaggio azzurro in contropiede.

10:44

Angola-Italia 32-29

Due triple show di Dundao, le prime della partita degli angolani. Nel mezzo i due liberi di Tonut, il migliore degli azzurri finora.

10:41

Angola-Italia 26-25

Fernando porta avanti i suoi ma il 2/2 di Tonut dalla lunetta riporta gli azzurri in vantaggio. Poi una facile penetrazione di Fernando che firma il 26-25 angolano completamente indisturbato. Pozzecco, infuriato, chiama il timeout.

10:37

Angola-Italia 22-23

Due palle perse dagli azzurri all'inizio del secondo parziale riavvicinano pericolosamente l'Angola. La selezione africana sta mettendo in difficoltà gli azzurri sul piano della fisicità.

10:32

Angola-Italia 17-23, termina il primo quarto

Gli azzurri chiudono il primo parziale con la tripla dall'angolo di Severini su assist di Pajola.

10:29

Angola-Italia 17-20

Due liberi di De Sousa e gli angolani chiudono il parziale azzurro di 14-0. Poi un fallo antisportivo di Spagnolo e l'Angola accorcia di un possesso pieno.

10:26

Angola-Italia 13-20

Melli show: il giocatore dell'Olimpia Milano firma il +6 con una serie di giocate d'alta scuola. Poi gli azzurri non ne approfittano con diverse di triple corte. Poi Ricci fa 1/2 dalla lunetta. 14-0 il parziale azzurro.

10:20

Angola-Italia 13-17

La tripla di Datome dall'angolo fa ora volare gli azzurri: il ct degli angolani, Pep Claros, è costretto a chiamare il timeout. Parziale aperto di 11-0 per i ragazzi di Pozzecco

10:18

Angola-Italia 13-14

Super giocata di Melli sotto le plance e azzurri che passano in vantaggio per la prima volta nel match!

10:16

Angola-Italia 13-12

2/2 dalla lunetta per Tonut e 6-0 di parziale per gli azzurri che rientrano nel match.

10:12

Angola-Italia 13-9

Dundao firma il 13-6 angolano ma Spissu accorcia le distanze con un'ottima tripla da applausi.

10:05

Angola-Italia 7-2

Gli azzurri si sbloccano con un canestro di Fontecchio ma l'Angola ristabilisce il nuovo +5 in transizione: Pozzecco chiama il timeout.

10:03

Angola-Italia 5-0

Partenza fortissima per gli africani che si portano subito in vantaggio. Inizio contratto per gli azzurri.

10:01

Inizia Angola-Italia!

Al via il Mondiale 2023 con la sfida tra la selezione africana e gli azzurri!

10:00

Angola-Italia, i quintetti titolari

ANGOLA: Francisco, Goncalves, Fernando, Dundao, Bango.

ITALIA: Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Polonara.

09:51

Angola e Italia in campo

Le due formazioni sono in campo per gli inni nazionali.

09:50

L'Italbasket apre il Mondiale

La gara tra gli azzurri di Pozzecco e l’Angola aprirà il Mondiale Fiba 2023. Teatro della sfida inaugurale sarà la monumentale Philippine Arena, l’impianto indoor più grande al mondo: può contenere 55mila spettatori.

09:40

Italbasket, i convocati di Pozzecco

Ecco i 12 azzurri scelti dal ct per il Mondiale che si svolgerà in Indonesia, Giappone e Filippine: Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Pajola, Datome.

09:30

Italia, le avversarie della prima fase

Dopo l’Angola, l’Italia - inserita nel girone A, sfiderà la Repubblica Dominicana domenica 27 agosto e poi i padroni di casa delle Filippine martedì 29 agosto.

09:20

Angola-Italia, i precedenti

Sono cinque le sfide tra le due nazionali, tutte vinte dagli azzurri. L'ultimo precedente risale al 2 settembre 2019: nel match valido per la qualifcazione al Mondiale in Cina, l'Italbasket vinse 92-61.

09:10

Angola-Italia, dove vederla in tv e in streaming

La sfida tra la selezione africana e l'Italbasket di Pozzecco, valida per la prima giornata dei Mondiali Fiba, andrà in onda e in chiaro su Rai 2 dalle ore 10. Il match verrà trasmesso anche su Sky, con canale di riferimento Sky Sport Summer (numero 201) e su Dazn. In streaming, sarà possibile seguire la partita sull'app di Dazn e su Sku Go.

09:00

Mondiali di basket al via, Pozzecco: "Italia forte, dobbiamo sognare"

Le parole del ct della Nazionale, alla vigilia dell'esordio contro l'Angola: tutti i dettagli della conferenza stampa. (APPROFONDISCI)

Philippine Arena, Manila (Filippine)