Techfind Serie A1, un weekend ricco di emozioni

A1 Femminile 3^Giornata di Andata RISULTATI: 14/10/2023 O.ME.P.S. Battipaglia - Virtus Segafredo Bologna 47 - 76 RMB Brixia Basket - Umana Reyer Venezia 49 - 87 15/10/2023 Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Oxygen Roma Basket 91 – 87 d.t.s. Passalacqua Ragusa - Allianz Geas Sesto San Giovanni 69 - 73 Repower Sanga Milano - E-Work Faenza 67 - 74 Famila Wuber Schio - La Molisana Magnolia Campobasso 70 – 58 Riposa: Alama San Martino di Lupari CLASSIFICA: Umana Reyer Venezia 6, Virtus Segafredo Bologna 6, Alama San Martino di Lupari* 4, Famila Wuber Schio 4, La Molisana Magnolia Campobasso 4, Allianz Geas Sesto San Giovanni 4, E-Work Faenza 2, Repower Sanga Milano 2, Dinamo Banco di Sardegna Sassari 2, RMB Brixia Basket 2, Oxygen Roma Basket* 0, Passalacqua Ragusa* 0, O.ME.P.S. Battipaglia 0 *una partita in meno



O.ME.P.S. Battipaglia - Virtus Segafredo Bologna 47 - 76 (8-17, 16-34, 37-60, 47-76)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Pragliola 5 (1/1, 1/1), Lombardi, Seka* 1 (0/4 da 2), Potolicchio 5 (1/6, 0/4), Mini, Chiapperino, Mbandu* 6 (1/2, 1/2), Chiovato 3 (1/2 da 2), Monteiro* 4 (2/5, 0/1), Milani NE, Johnson* 2 (1/7 da 2), Ferrari Calabro* 21 (3/4, 5/10)

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 10/31 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 6/15 - Rimbalzi: 34 7+27 (Mbandu 8) - Assist: 11 (Ferrari Calabro 4) - Palle Recuperate: 8 (Seka 4) - Palle Perse: 28 (Mbandu 8) - Cinque Falli: Seka

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 4 (2/3, 0/1), Pasa* 7 (2/4, 1/1), Peters* 8 (4/8, 0/1), Cox NE, Rupert 13 (2/5, 1/4), Barberis 4 (1/4, 0/3), Dojkic* 13 (2/2, 3/6), Andre'* 15 (7/11 da 2), Zandalasini* 6 (1/4, 0/1), Orsili, Consolini 6 (3/3, 0/1)

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 24/46 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 37 9+28 (Peters 9) - Assist: 11 (Rupert 4) - Palle Recuperate: 14 (Rupert 4) - Palle Perse: 15 (Del Pero 2)

Arbitri: Miniati G., Giunta A., Del Gaudio A.



RMB Brixia Basket - Umana Reyer Venezia 49 - 87 (13-17, 24-47, 32-77, 49-87)

RMB BRIXIA BASKET: Bordiga 2 (1/2 da 2), Landi 2 (1/4 da 2), Zanardi* 2 (1/2, 0/3), Tomasoni 2 (1/3, 0/1), Pinardi 1 (0/1 da 3), Louka* 9 (4/7, 0/1), Scalvini 2 (1/1, 0/1), Rainis, Boothe 6 (3/8 da 2), Garrick* 15 (3/9, 3/5), Skoric* 4 (1/3 da 2), Tassinari* 4 (2/7 da 2)

Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 18/47 - Tiri da 3: 3/14 - Tiri Liberi: 4/10 - Rimbalzi: 35 13+22 (Boothe 8) - Assist: 13 (Landi 4) - Palle Recuperate: 6 (Landi 2) - Palle Perse: 23 (Garrick 6)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh, Berkani* 3 (0/2, 0/2), Gorini 1 (0/2 da 3), Villa M.* 7 (3/5, 0/1), Nicolodi* 6 (2/6 da 2), Pan 10 (2/2, 2/5), Meldere 5 (2/3 da 2), Makurat Anna* 22 (3/6, 4/5), Cubaj* 12 (4/6 da 2), Fassina 5 (0/1, 1/1), Kuier 16 (6/7, 1/3)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 22/39 - Tiri da 3: 8/23 - Tiri Liberi: 19/22 - Rimbalzi: 40 10+30 (Nicolodi 7) - Assist: 17 (Berkani 8) - Palle Recuperate: 10 (Villa 3) - Palle Perse: 15 (Gorini 4)

Arbitri: Perocco A., Corrias C., Servillo F.



Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Oxygen Roma Basket 91 - 87 (24-21, 46-36, 63-58, 77-77, 91-87) d.t.s.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Raca* 18 (3/10, 0/1), Carangelo* 21 (1/4, 4/8), Carta NE, Toffolo 2 (1/3, 0/1), Crudo 2 (1/1, 0/1), Kaczmarczyk* 16 (5/14, 2/2), Hollingshed* 6 (1/2, 1/2), Joens* 19 (2/7, 2/4), Spiga NE, Zoncu NE, Silanos NE, Togliani 7 (2/2, 0/2)

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 16/43 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 32/40 - Rimbalzi: 47 14+33 (Kaczmarczyk 11) - Assist: 24 (Carangelo 7) - Palle Recuperate: 6 (Carangelo 3) - Palle Perse: 17 (Raca 4) - Cinque Falli: Hollingshed

OXYGEN ROMA BASKET: Romeo* 11 (3/6, 1/4), Dongue* 19 (5/6, 0/2), Cupido 7 (1/3, 0/1), Natali 6 (1/4, 1/4), Bongiorno NE, Scarsi NE, Czukor* 9 (0/3, 3/7), Sventoraite* 6 (3/4 da 2), Gilli 6 (3/4, 0/2), Kalu* 23 (8/15, 1/2)

Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 24/45 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 21/26 - Rimbalzi: 30 4+26 (Dongue 5) - Assist: 17 (Romeo 7) - Palle Recuperate: 11 (Kalu 4) - Palle Perse: 12 (Dongue 4) - Cinque Falli: Romeo, Czukor

Arbitri: Tirozzi A., Maschietto C., Forni M.



Passalacqua Ragusa - Allianz Geas Sesto San Giovanni 69 - 73 (17-25, 30-41, 51-63, 69-73)

PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 3 (0/4, 1/3), Spreafico* 2 (1/3, 0/6), Di Fine NE, Milazzo* 12 (3/5, 2/5), Salice NE, Pastrello 3 (1/3 da 2), Juskaite* 24 (6/9, 2/5), Miccoli 5 (1/1, 1/5), Chidom* 20 (10/13, 0/1), Nikolic NE

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 22/38 - Tiri da 3: 6/25 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 30 10+20 (Pastrello 6) - Assist: 11 (Milazzo 4) - Palle Recuperate: 7 (Juskaite 4) - Palle Perse: 10 (Thomas 3) - Cinque Falli: Miccoli

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 22 (8/11 da 2), Conti* 3 (1/4 da 3), Arturi, Bestagno 5 (1/1, 1/2), Tava, Trucco* 6 (1/2, 1/5), Panzera* 18 (3/6, 4/6), Ramon NE, De Lise NE, Gwathmey* 19 (8/13, 1/4)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 21/33 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 33 7+26 (Moore 7) - Assist: 18 (Gwathmey 4) - Palle Recuperate: 8 (Panzera 2) - Palle Perse: 16 (Panzera 4)

Arbitri: Bartoli E., Chersicla A., Castellaneta A.



Repower Sanga Milano - E-Work Faenza 67 - 74 (13-16, 31-40, 46-58, 67-74)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali 6 (3/6 da 2), Pellington* 14 (5/11, 0/1), Di Domenico NE, Guarneri 9 (4/8 da 2), Beretta, Penz* 11 (4/8, 1/5), Diallo Dieng* 5 (1/7 da 2), Bonomi, Yurkevichus NE, Tulonen* 14 (5/10, 1/3), Madonna* 8 (0/1, 2/7), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 22/51 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 28 7+21 (Tulonen 5) - Assist: 20 (Penz 4) - Palle Recuperate: 12 (Toffali 4) - Palle Perse: 8 (Diallo Dieng 2)

E-WORK FAENZA: Franceschelli 9 (3/3, 1/4), Edokpaigbe NE, Cvijanovic* 17 (6/8, 1/2), Tagliamento* 11 (2/7, 2/10), Peresson* 3 (0/2, 1/4), Spinelli 2 (1/1, 0/1), Grande NE, Dixon* 23 (8/8 da 2), Booker 2 (1/1, 0/1), Brossmann* 7 (3/4, 0/1)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 24/34 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 44 9+35 (Dixon 14) - Assist: 25 (Peresson 9) - Palle Recuperate: 4 (Tagliamento 1) - Palle Perse: 21 (Peresson 6)

Arbitri: Ursi S., Marzulli M., Frosolini I.



Famila Wuber Schio - La Molisana Magnolia Campobasso 70 - 58 (25-11, 41-28, 55-50, 70-58)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz 13 (5/8, 1/1), Bestagno* 6 (2/4, 0/1), Sottana 4 (0/1, 1/4), Verona* 12 (2/2, 2/6), Guirantes* 12 (2/4, 2/3), Crippa, Chagas, Parks* 2 (1/3, 0/4), Keys 12 (4/7, 0/1), Penna 5 (1/5 da 2), Reisingerova* 4 (1/3, 0/1)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 37 12+25 (Keys 9) - Assist: 17 (Sottana 8) - Palle Recuperate: 7 (Keys 2) - Palle Perse: 14 (Guirantes 3) - Cinque Falli: Reisingerova

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Rizzo NE, Kunaiyi-Akpanah* 13 (4/6 da 2), Narviciute, Kacerik*, Trimboli 4 (2/5, 0/2), Giacchetti, Quinonez Mina 8 (3/6, 0/1), Dedic* 13 (6/9, 0/3), Srot, Morrison*, Mistinova* 20 (4/9, 3/7)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 3/15 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 32 7+25 (Kunaiyi-Akpanah 10) - Assist: 11 (Trimboli 3) - Palle Recuperate: 6 (Kunaiyi-Akpanah 1) - Palle Perse: 16 (Mistinova 4) - Cinque Falli: Kunaiyi-Akpanah

Arbitri: Almerigogna M., Terranova F., Lanciotti V.



CLASSIFICA MARCATRICI:

Tulonen H. (Repower Sanga Milano) 50 (16,7)

Makurat A. (Umana Reyer Venezia) 48 (16)

Pellington S. (Repower Sanga Milano) 48 (16)

Mistinova M. (La Molisana Magnolia Campobasso) 47 (15,7)

Ferrari Calabro P. (O.ME.P.S. Battipaglia) 47 (15,7)

Dedic N. (La Molisana Magnolia Campobasso) 46 (15,3)

Cvijanovic T. (E-Work Faenza) 46 (15,3)

Kunaiyi-Akpanah P. (La Molisana Magnolia Campobasso) 44 (14,7)

Moore T. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 44 (14,7)

Garrick M. (RMB Brixia Basket) 44 (14,7)

Joens A. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 44 (14,7)

Guirantes A. (Famila Wuber Schio) 44 (14,7)

Rupert I. (Virtus Segafredo Bologna) 40 (13,3)

Tagliamento M. (E-Work Faenza) 40 (13,3)

Kostowicz S. (Alama San Martino di Lupari) 39 (19,5)

Dixon L. (E-Work Faenza) 39 (13)

Gwathmey J. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 39 (13)

Hollingshed M. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 38 (12,7)

Kalu E. (Oxygen Roma Basket) 37 (18,5)

Fassina M. (Umana Reyer Venezia) 37 (12,3)