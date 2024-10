Techfind Serie A1 – Si parte con l'anticipo tra Derthona e Sassari, il big match della quinta giornata è Campobasso-Schio

Il quinto turno della Techfind Serie A1 mette in programma alcuni scontri chiave per l'equilibrio del campionato.



La sfida tra Autosped G BCC Derthona Basket e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (sabato, ore 16, diretta FLIMA) darà il via alla quinta giornata. Due vittorie consecutive hanno dato grande fiducia alle piemontesi, pronte a proseguire nel loro cammino difendendo le mura amiche dall'assalto di una diretta concorrente. Le sarde hanno lo stesso record delle avversarie, tuttavia hanno dimostrato la loro supremazia solo al PalaSerradimigni, un successo in trasferta servirà dunque per invertire la tendenza.



Match copertina quello tra La Molisana Magnolia Campobasso e il Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta FLIMA). La squadra allenata da coach Sabatelli sta mostrando tutto il suo talento e la sua tenuta fisica con i risultati ottenuti nel doppio impegno: 4-0 in campionato e 2-1 in EuroCup Women; la strada è ancora lunga e la sfida con le scledensi sarà un banco di prova di altissimo livello. La compagine guidata da coach Dikaioulakos sta mantenendo fede alle aspettative e alle previsioni: il dominio in campionato e un cammino europeo di elevata caratura in cui le energie sono da gestire nel migliore dei modi; la trasferta molisana però sarà un test importante per entrambi gli aspetti citati.



Duello tutto da seguire quello che coinvolgerà E-Work Faenza e MEP Pellegrini Alpo (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le faentine vogliono mantenere la testa alta di fronte ai propri tifosi portando in dote il terzo successo in campionato, un filotto interno importante vista l'agguerrita lotta nelle posizioni da playoff. Dopo l'opening day, le ospiti sono ancora a secco di vittorie complice un calendario tutt'altro che semplice, tuttavia è da impegni esterni come questo che dovranno dimostrare di essere una spina nel fianco per tutte le altre.



Al PalaLeonessa andrà in scena la partita tra RMB Brixia Basket e O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Il successo in rimonta nella precedente gara interna contro Sassari aveva mostrato tutta la 'garra' delle ragazze di coach Silvestrucci, ma la sconfitta dell'ultimo turno le ha rimesse in difficoltà e adesso conquistare i due punti diventa fondamentale. Partita chiave anche per le campane, fanalino di coda della Techfind Serie A1 con zero vittorie ottenute da inizio stagione; la trasferta in quel di Brescia dovrà sbloccare coach Serventi e il suo gruppo.



A chiudere il turno sarà il derby veneto tra Alama San Martino di Lupari e Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Un inizio non particolarmente felice per le 'lupe' reduci tra tre sconfitte consecutive in altrettanti turni di campionato, un andamento che non rispecchia le qualità della squadra di coach Piazza, ma che non sarà facile aggiustare già nel weekend. Le orogranata viaggeranno in direzione Padova per conquistare il quarto successo di fila, cercando di approfittare del passo falso di una tra Campobasso e Schio; la stagione delle campionesse d'Italia sta rispettando le attese visti i risultati ottenuto sia in territorio nazionale sia in campo internazionale.