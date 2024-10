Techfind Serie A2, Girone B - Udine vince il derby, bene in trasferta anche Bolzano e Ragusa. Primo successo per Roseto

Prima vittoria stagionale per l'ARAN Cucine Panthers Roseto, che battono 74-58 Basket Girls Ancona. Le padrone di casa conducono dall'inizio e portano a casa il successo con una bella prova di squadra. Tra le quattro in doppia cifra spicca Beatrice Caloro, che chiude a 20 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 28 di valutazione. Per Ancona la migliore è Streri con 16 punti.



Successo esterno per la Passalacqua Ragusa, vincente 51-61 sul campo di PF Umbertide. Dopo un primo tempo chiuso in parità, le siciliane allungano nel terzo quarto con la difesa e la qualità di Siciliano e Consolini, che chiudono con 16 e 14 punti. Per Umbertide top scorer Kasapi (12 punti).

Vince anche l'Alperia Basket Club Bolzano, 67-73 sul campo di Bagalier FE.BA.Civitanova. La squadra di Romano non prende mai il largo ma vince i parziali dei primi tre quarti, e nel quarto periodo tocca anche il +10. Quattro giocatrici in doppia cifra per le ospiti, con Schweinbacher e Stefanczyk a quota 16, mentre per Civitanova le migliori sono Jaworska con 19 punti e Perini con 17.

Rimane a punteggio pieno la W.APU Delser Crich Udine, che vince 53-68 sul campo della Futurosa iVision Trieste e aggancia Mantova in vetta alla classifica. La squadra di Riga indirizza il derby già nel primo tempo, chiuso sul +9, e poi piazza l'allungo decisivo con un 12-18 nel quarto periodo. La migliore è Obouh Fegue con 20 punti e 15 rimbalzi, mentre a Trieste non bastano i 16 di Mosetti e Costanza Miccoli, che prende anche 12 rimbalzi.





A2 – Girone B

4^ Giornata di Andata



RISULTATI:



26/10/2024

Halley Thunder Matelica - Velcofin Interlocks Vicenza 66 – 60 *d1ts

San Giorgio MantovAgricoltura - Martina Treviso 59 - 58

Solmec Rhodigium Basket - Pallacanestro Vigarano 83 - 34



27/10/2024

ARAN Cucine Panthers Roseto - Basket Girls Ancona 74 - 58

PF Umbertide - Passalacqua Ragusa 51 - 61

Bagalier FE.BA Civitanova - Alperia Basket Club Bolzano 67 - 73

Futurosa iVision Trieste - W.APU Delser Crich Udine 53 - 68



CLASSIFICA:

San Giorgio MantovAgricoltura 8, W.APU Delser Crich Udine 8, Halley Thunder Matelica 6, Passalacqua Ragusa 5, Velcofin Interlocks Vicenza 4, Martina Treviso 4, Alperia Basket Club Bolzano 4, Futurosa iVision Trieste 4, PF Umbertide 4, Solmec Rhodigium Basket 2, ARAN Cucine Panthers Roseto 2, Basket Girls Ancona 2, Bagalier FE.BA Civitanova 0, Pallacanestro Vigarano 0





Halley Thunder Matelica - Velcofin Interlocks Vicenza 66 - 60 (16-18, 35-26, 43-47, 54-54, 66-60)(d1ts)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2 (1/2, 0/1), Cabrini* 11 (4/6, 1/6), Patanè* 2 (1/4, 0/2), Celani, Gramaccioni* 6 (1/3, 1/4), Gonzalez 21 (4/9, 4/6), Zamparini, Poggio* 10 (5/8, 0/1), Bonvecchio* 14 (7/12, 0/3), Andreanelli NE, Sanchez, Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 23/49 - Tiri da 3: 6/28 - Tiri Liberi: 2/4 - Rimbalzi: 48 12+36 (Poggio 16) - Assist: 15 (Gramaccioni 4) - Palle Recuperate: 10 (Cabrini 3) - Palle Perse: 12 (Cabrini 3)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 8 (4/7, 0/4), Nespoli 4 (1/2 da 2), Tarkovicova*, Tava* 16 (5/9, 0/5), Pellegrini 10 (2/5, 2/4), Assentato* 5 (1/4, 1/5), Peserico 11 (4/9, 1/1), Mattera* 6 (2/7, 0/2), Mutterle, Vitari

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 19/46 - Tiri da 3: 4/26 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 49 13+36 (Mattera 16) - Assist: 15 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 7 (Cecili 1) - Palle Perse: 16 (Cecili 4)

Arbitri: Valletta D., Silvestri G.



San Giorgio MantovAgricoltura - Martina Treviso 59 - 58 (19-13, 31-22, 53-41, 59-58)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 4 (2/11, 0/2), Llorente* 6 (3/5 da 2), Fiorotto* 2 (1/1, 0/1), Cerani NE, Dell'Olio 7 (3/6, 0/1), Veghini NE, Fusari* 17 (1/1, 4/8), Cremona 4 (0/2, 1/1), Ramò 2 (1/1, 0/1), Cavazzuti, Ndiaye NE, Orazzo* 17 (4/5, 2/3)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 15/32 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 32 3+29 (Fietta 7) - Assist: 13 (Fietta 5) - Palle Recuperate: 8 (Fietta 2) - Palle Perse: 17 (Fietta 3)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 13 (3/4, 0/2), Peresson* 14 (1/3, 4/12), Stawicka* 11 (4/9, 0/3), Lazzari NE, Aghilarre 2 (1/3, 0/1), Chukwu NE, Da Pozzo 2 (1/2 da 2), Egwoh Ashley* 2 (1/5 da 2), Aijanen* 8 (3/7, 0/2), Carraro 6 (0/1, 2/4)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 14/34 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 12/13 - Rimbalzi: 36 10+26 (Egwoh 8) - Assist: 12 (Vespignani 3) - Palle Recuperate: 12 (Peresson 7) - Palle Perse: 17 (Egwoh 5)

Arbitri: Di Salvo E., Forte M.



Solmec Rhodigium Basket - Pallacanestro Vigarano 83 - 34 (25-9, 41-27, 58-28, 83-34)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 13 (3/3, 2/2), Viviani* 13 (2/5, 3/4), Castelli 17 (1/2, 5/10), Pastorello, Battilotti*, Tumeo 3 (0/2, 1/2), Bonivento 1 (0/3, 0/1), Leghissa N.* 9 (3/7 da 2), Garofalo 2 (0/2 da 2), Novati* 5 (1/4, 1/4), Atanasovska 2 (1/5, 0/2), Zuccon 18 (4/5, 2/3)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 15/39 - Tiri da 3: 14/29 - Tiri Liberi: 11/18 - Rimbalzi: 49 9+40 (Leghissa 10) - Assist: 11 (Leghissa 3) - Palle Recuperate: 12 (Atanasovska 3) - Palle Perse: 12 (Leghissa 3)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello 5 (1/1, 1/1), Tintori 8 (0/1, 2/5), Paz* 2 (1/4, 0/3), Moretti, Valensin* 1 (0/5, 0/3), Zangara 6 (1/5, 1/1), Cutrupi* 1 (0/5 da 2), Grassia* 3 (0/3, 1/3), Patriarca, Rizzo 2 (0/1, 0/1), Armillotta* 4 (1/1, 0/3), Pepe 2 (1/3 da 2)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 5/29 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 36 5+31 (Cutrupi 11) - Assist: 2 (Valensin 1) - Palle Recuperate: 7 (Valensin 2) - Palle Perse: 23 (Cutrupi 6)

Arbitri: Biondi M., De Rico M.



ARAN Cucine Panthers Roseto - Basket Girls Ancona 74 - 58 (21-18, 37-31, 56-46, 74-58)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite* 10 (4/9, 0/1), Lucantoni 2 (0/1, 0/1), Sorrentino 12 (6/13, 0/3), Caloro* 20 (6/7, 2/3), Espedale* 10 (2/5, 2/3), Polimene NE, Lizzi 2 (1/1 da 2), Falgiatore NE, Bardaré 2 (0/1 da 3), Sakeviciute* 9 (4/5, 0/2), Coser* 7 (2/3, 1/7)

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 25/44 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 34 9+25 (Caloro 8) - Assist: 12 (Lucantoni 4) - Palle Recuperate: 14 (Lucantoni 5) - Palle Perse: 10 (Kraujunaite 4)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 4 (2/3, 0/2), Marassi, Streri* 16 (3/6, 2/6), Pelizzari 8 (1/2, 2/3), Manizza NE, Giangrasso* 5 (1/7, 1/3), Cotellessa NE, Mandolesi, Barbakadze* 11 (4/8, 1/4), Maroglio* 6 (1/3, 1/4), Garcia Leon 8 (3/7 da 2)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 15/36 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 43 13+30 (Barbakadze 9) - Assist: 6 (Maroglio 4) - Palle Recuperate: 5 (Maroglio 2) - Palle Perse: 21 (Barbakadze 6)

Arbitri: Palazzo M., Marianetti A.



PF Umbertide - Passalacqua Ragusa 51 - 61 (17-16, 30-30, 36-47, 51-61)

PF UMBERTIDE: Del Sole* 11 (4/8, 0/3), Kasapi 12 (2/6, 2/7), Tempia 1 (0/2 da 3), Boraldo NE, Bartolini* 10 (2/3, 2/4), Gianangeli* 2 (1/4 da 2), Braccagni 1 (0/0, 0/0), Paolocci 4 (1/2 da 3), Schena*, Valeri NE, Baldi* 8 (4/8 da 2), Offor 2 (0/1 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 10/17 - Rimbalzi: 33 10+23 (Baldi 11) - Assist: 10 (Schena 3) - Palle Recuperate: 7 (Del Sole 2) - Palle Perse: 19 (Baldi 5)

PASSALACQUA RAGUSA: Consolini* 14 (5/10, 0/4), Pelka 8 (4/4 da 2), Salice NE, Mazza 2 (0/0, 0/0), Tomasoni* 6 (2/4, 0/1), Siciliano* 16 (2/8, 3/5), Kozakova 6 (2/4 da 2), Narviciute* 1 (0/3 da 2), Olodo, Labanca* 8 (4/4 da 2)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 19/37 - Tiri da 3: 3/10 - Tiri Liberi: 14/21 - Rimbalzi: 31 4+27 (Kozakova 8) - Assist: 5 (Siciliano 3) - Palle Recuperate: 9 (Consolini 4) - Palle Perse: 17 (Siciliano 6) - Cinque Falli: Siciliano

Arbitri: Melai M., Montano S.



Bagalier FE.BA Civitanova - Alperia Basket Club Bolzano 67 - 73 (22-24, 36-40, 56-63, 67-73)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni NE, Panufnik* 4 (2/5, 0/1), Sciarretta NE, Severini 4 (2/4, 0/1), Perini* 17 (5/7, 0/2), Mini* 8 (3/4, 0/1), Binci* 8 (4/7, 0/3), Contati NE, Bocola* 4 (2/2, 0/1), Jaworska 19 (9/9 da 2), Pelliccetti 3 (0/1, 1/1)

Allenatore: Melappioni D.

Tiri da 2: 27/39 - Tiri da 3: 1/10 - Tiri Liberi: 10/20 - Rimbalzi: 35 7+28 (Perini 7) - Assist: 21 (Binci 11) - Palle Recuperate: 4 (Mini 2) - Palle Perse: 20 (Binci 6)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Schwienbacher* 16 (5/8, 2/3), Favaretto* 7 (3/6, 0/1), Malintoppi 10 (1/3, 2/5), Stefanczyk* 16 (4/10 da 2), Gualtieri 4 (2/2 da 2), Manzotti* 9 (1/5, 2/5), Vaitekunaite* 11 (2/4, 1/2), Bonato NE, Zaman NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 7/16 - Tiri Liberi: 16/23 - Rimbalzi: 23 4+19 (Vaitekunaite 6) - Assist: 15 (Favaretto 5) - Palle Recuperate: 9 (Favaretto 2) - Palle Perse: 10 (Stefanczyk 4) - Cinque Falli: Favaretto

Arbitri: Scaramellini E., Guercio D.



Futurosa iVision Trieste - W.APU Delser Crich Udine 53 - 68 (15-22, 24-33, 41-50, 53-68)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov, Ravalico NE, Briganti NE, Rosset NE, Mosetti* 16 (5/11, 1/3), Miccoli* 16 (8/21, 0/2), Srot* 10 (2/4, 2/2), Bazzara 3 (1/2 da 3), Sammartini* 5 (2/8, 0/1), Cressati NE, Lombardi*, Camporeale 3 (0/2, 1/9)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 17/50 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 36 16+20 (Miccoli 12) - Assist: 7 (Mosetti 3) - Palle Recuperate: 12 (Mosetti 4) - Palle Perse: 15 (Srot 3) - Cinque Falli: Miccoli

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 4 (2/4, 0/1), Ronchi* 10 (2/4, 2/6), Penna NE, Sasso 2 (1/1 da 2), Gianolla* 14 (5/6, 0/2), Milani A.* 12 (4/6, 1/4), Agostini, Bianchi 1 (0/0, 0/0), Casella, Gregori 5 (1/4 da 3), Obouh Fegue* 20 (9/16 da 2)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 23/37 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 10/13 - Rimbalzi: 44 8+36 (Obouh Fegue 15) - Assist: 7 (Gianolla 3) - Palle Recuperate: 8 (Milani 3) - Palle Perse: 22 (Ronchi 5)

Arbitri: Secchieri D., Zuccolo M.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 76 (19)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 69 (17,2)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 69 (17,2)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 63 (15,8)

Obouh Fegue A. (W.APU Delser Crich Udine) 62 (15,5)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 60 (15)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 58 (14,5)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 56 (14)

Bonvecchio I. (Halley Thunder Matelica) 54 (13,5)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 54 (13,5)

Peresson A. (Martina Treviso) 52 (13)

Labanca M. (Passalacqua Ragusa) 52 (13)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 50 (12,5)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 49 (12,2)

Barbakadze K. (Basket Girls Ancona) 48 (12)

Assentato G. (Velcofin Interlocks Vicenza) 47 (11,8)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 47 (11,8)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 46 (11,5)

Perini V. (Bagalier FE.BA Civitanova) 45 (11,2)

Garcia Leon M. (Basket Girls Ancona) 42 (14)

