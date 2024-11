Techfind Serie A2, Girone A – Il posticipo tra Empoli e La Spezia sarà il big match della quinta giornata di campionato

Nel weekend in cui si commemorano santi e defunti ci aspetta un ricchissimo programma con protagonista il Girone A della serie cadetta.



La prima palla a due sarà tra Tecnoengineering Moncalieri e Nuova Icom San Salvatore Selargius (sabato, ore 16). Le piemontesi cercano riscatto dopo due sconfitte consecutive e lo scontro diretto tra squadre nella zona bollente della classifica sarà un test da passare col massimo dei voti. Dopo tre sconfitte di fila, la compagine sarda si è sbloccata portandosi a casa lo scalpo di Broni e con la trasferta di Moncalieri si cercherà di scalare le gerarchie, fuggendo dai bassi fondi del girone.



Si proseguirà con il duello tra Sardegna Marmi Virtus Cagliari e Basket Foxes Giussano (sabato, ore 16). Le cagliaritane hanno reso una fortezza il proprio parquet conquistando due vittorie di fila, per questo motivo sarà fondamentale centrare anche la terza per entrare nel nutrito gruppetto di rivali che lottano per le prime otto posizioni. Le brianzole hanno fin qui centrato un solo successo in stagione, ottenuto proprio in trasferta sul campo di Moncalieri, servirà dunque un altro trionfo per non scivolare in fondo alla classifica.



All'orario dell'aperitivo scenderanno in campo Virtus Academy Benevento e Torino Teen Basket (sabato, ore 18.30). Ancora a secco di vittorie, la squadra di coach Musco vorrà far valere il fattore campo per conquistare la prima gioia contro una concorrente diretta nella zona bassa del girone. Le ospiti non sono più riuscite a vincere dopo la prima giornata, per questo motivo la trasferta campana sarà un banco di prova per interrompere questo digiuno.



Match da tenere d'occhio quello che coinvolgerà la Jolly ACLI Basket Livorno e la Repower Sanga Milano (sabato, ore 21). Un campionato fin qui tranquillo per le toscane con due vittorie e altrettante sconfitte, ma il PalaMacchia aprirà le porte ad una delle corazzate del Girone A, perciò sarà fondamentale farsi trovare pronte. Le milanesi sono il secondo miglior attacco e come tale proveranno a sgretolare fin dal principio le certezze delle avversarie; tuttavia, per poter uscire indenni da questa trasferta, si dovrà lottare dal primo all'ultimo possesso.



In contemporanea anche la partita tra CLV-Limonta Costa Masnaga e Salerno Ponteggi '92 (sabato, ore 21). Una delle migliori difese della serie cadetta dovrà tornare al successo interno per mantenere la scia della capolista, ma per farlo serviranno tutti gli sforzi possibili nella metà campo in cui le lombarde eccellono maggiormente. La squadra di coach Di Lorenzo – trascinata dai canestri della top scorer Oliveira – proverà a scalare le gerarchie uscendo da questa difficile trasferta con uno scalpo pesante tra le mani.



A chiudere il primo giorno di programma sarà la gara al Pala Galli tra Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e Logiman Broni (sabato, ore 21). Ancora imbattuta dopo quattro giornate, la compagine toscana vuole conquistare la quinta vittoria di fila mostrando al proprio pubblico tutta la potenza di fuoco del proprio attacco. Le ospiti – sconfitte a Selargius nell'ultimo turno – dovranno invece sfatare il tabù trasferta dove hanno subito due sconfitte e dove faticano a far funzionare un attacco, punto di forza nelle partite interne.



Il posticipo della quinta giornata si svolgerà sull'asse Toscana-Liguria con USE Rosa Scotti Empoli e Cestistica Spezzina (domenica, ore 18). Le sorprendenti ragazze di coach Cioni stanno facendo tremare il girone con il loro gioco, ma le tre vittorie ottenute fino ad ora sono tutte arrivate in trasferta, perciò l'obiettivo sarà quello di centrare la quarta stagionale di fronte al proprio pubblico. Le liguri avevano cominciato con il piede sbagliato perdendo al Pala Galli, da quel momento però si sono trasformate in una muraglia, diventando la miglior difesa del Girone A e ottenendo tre successi in fila.