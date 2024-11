Techfind Serie A1 - Sassari ha la meglio su Alpo nell'anticipo

Un anticipo di venerdì per la sesta giornata della Techfind Serie A1.

Va alla sosta con una vittoria la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che passa 67-76 sul campo di MEP Pellegrini Alpo. Reduce dalla bella vittoria a Riga in Eurocup, la squadra di Restivo parte subito forte, con Sparkle Taylor che realizza 13 dei 19 punti di squadra nei primi dieci minuti. Alpo resta a contatto per la prima metà del secondo quarto, prima di subire un parziale di 12-0 che la porta a -16 all'intervallo. Un margine che si allarga fino a superare i 20 punti nel quarto periodo, prima della reazione finale delle padrone di casa, che negli ultimi minuti tornano sotto la doppia cifra di svantaggio. Per Sassari, oltre alla solita Taylor da 26 punti e 10 rimbalzi, ottima partita anche di Toffolo (15 punti), mentre dall'altra parte la migliore è Ostojic con 21 punti.

A1 Femminile

Anticipo 6^ Giornata di Andata





RISULTATI:



01/11/2024

MEP Pellegrini Alpo - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 67 - 76



02/11/2024

O.ME.P.S. Battipaglia - Autosped G BCC Derthona Basket

Umana Reyer Venezia - RMB Brixia Basket

E-Work Faenza - Geas Sesto San Giovanni



04/12/2024

La Molisana Magnolia Campobasso - Alama San Martino di Lupari



Riposa Famila Wuber Schio





MEP Pellegrini Alpo - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 67 - 76 (13-19, 24-40, 38-57, 67-76)

MEP PELLEGRINI ALPO: Mathias* 9 (3/8, 0/2), Parmesani* 4 (0/3, 0/2), Rosignoli, Spinelli 2 (1/5, 0/1), Ostojic 21 (2/8, 4/6), Moriconi* 6 (2/5 da 3), Chiaretto NE, Mancini NE, Frustaci* 8 (3/7, 0/3), Rainis, Tulonen* 16 (3/6, 3/4), Soglia 1 (0/1, 0/1)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 12/39 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 16/25 - Rimbalzi: 41 12+29 (Spinelli 8) - Assist: 15 (Spinelli 4) - Palle Recuperate: 6 (Mathias 2) - Palle Perse: 22 (Mathias 7)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 7 (2/4, 1/4), Begic* 8 (3/6, 0/1), Carangelo* 9 (0/1, 2/4), Toffolo S.* 15 (2/3, 3/6), Natali, Pastrello 4 (2/3, 0/1), Taylor* 26 (8/12, 2/5), Diallo Dieng 6 (1/3 da 2), Grattini 1 (0/1 da 3), Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 18/33 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 16/25 - Rimbalzi: 38 3+35 (Begic 10) - Assist: 19 (Carangelo 6) - Palle Recuperate: 11 (Gonzales 3) - Palle Perse: 17 (Carangelo 8)

Arbitri: Vita M., Bonotto F., Agnese V.

(Foto Roberto Muliere)