Techfind Serie A1 - Derthona non si ferma, Venezia resta imbattuta. Torna alla vittoria Geas

Quarta vittoria consecutiva per l'Autosped G BCC Derthona Basket, che si impone 55-66 sul campo dell'O.ME.PS. Battipaglia. Il parziale decisivo arriva nella seconda metà di un terzo quarto da 11-19, dopo che la squadra di Serventi era rimasta a contatto per oltre 20 minuti. Attura top scorer con 19 punti, a cui si aggiungono i 12 e 9 rimbalzi di Fontaine. Per Battipaglia non bastano i 17 con 8 rimbalzi di Benson.

Continua a vincere l'Umana Reyer Venezia, che al Taliercio batte 90-56 RMB Brixia Basket. Le ospiti restano a contatto nel primo quarto con le fiammate di Tagliamento, ma le orogranata controllano e allungano già a +16 all'intervallo. Nel secondo tempo il divario si allarga ancora, e la squadra di Mazzon resta imbattuta. Oltre a Tagliamento, per Brixia in doppia cifra anche Ivanova (16) e Nikolic (13), mentre dall'altra parte ci sono i 25 di Kuier e il primo canestro in Serie A di Isabel Hassan.

Dopo due sconfitte e il turno di riposo, torna alla vittoria Geas Sesto San Giovanni, 64-83 sul campo di E-Work Faenza. Senza Spreafico e Barberis, Geas segna 33 punti nel primo quarto e scava subito un solco importante, andando all'intervallo sul +20. Faenza ci prova nel terzo quarto e arriva anche a -10, ma Moore (25 punti) e Makurat (19 e 8 rimbalzi) respingono il tentativo di rimonta. Fondren ancora in evidenza con 26 punti, ma la squadra di Seletti subisce la prima sconfitta casalinga dell'anno.

A1 Femminile

6^ Giornata di Andata

RISULTATI:

01/11/2024

MEP Pellegrini Alpo - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 67 - 76

02/11/2024

O.ME.P.S. Battipaglia - Autosped G BCC Derthona Basket 55 - 66

Umana Reyer Venezia - RMB Brixia Basket 90 - 56

E-Work Faenza - Geas Sesto San Giovanni 64 - 83

04/12/2024

La Molisana Magnolia Campobasso - Alama San Martino di Lupari



Riposa Famila Wuber Schio



CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 10, Famila Wuber Schio* 10, La Molisana Magnolia Campobasso* 8, Autosped G BCC Derthona Basket 8, Dinamo Banco di Sardegna Sassari 6, E-Work Faenza 6, Geas Sesto San Giovanni* 4, MEP Pellegrini Alpo* 2, RMB Brixia Basket* 2, O.ME.P.S. Battipaglia 2, Alama San Martino di Lupari** 0

*una partita in meno

**due partite in meno





MEP Pellegrini Alpo - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 67 - 76 (13-19, 24-40, 38-57, 67-76)

MEP PELLEGRINI ALPO: Mathias* 9 (3/8, 0/2), Parmesani* 4 (0/3, 0/2), Rosignoli, Spinelli 2 (1/5, 0/1), Ostojic 21 (2/8, 4/6), Moriconi* 6 (2/5 da 3), Chiaretto NE, Mancini NE, Frustaci* 8 (3/7, 0/3), Rainis, Tulonen* 16 (3/6, 3/4), Soglia 1 (0/1, 0/1)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 12/39 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 16/25 - Rimbalzi: 41 12+29 (Spinelli 8) - Assist: 15 (Spinelli 4) - Palle Recuperate: 6 (Mathias 2) - Palle Perse: 22 (Mathias 7)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 7 (2/4, 1/4), Begic* 8 (3/6, 0/1), Carangelo* 9 (0/1, 2/4), Toffolo S.* 15 (2/3, 3/6), Natali, Pastrello 4 (2/3, 0/1), Taylor* 26 (8/12, 2/5), Diallo Dieng 6 (1/3 da 2), Grattini 1 (0/1 da 3), Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 18/33 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 16/25 - Rimbalzi: 38 3+35 (Begic 10) - Assist: 19 (Carangelo 6) - Palle Recuperate: 11 (Gonzales 3) - Palle Perse: 17 (Carangelo 8)

Arbitri: Vita M., Bonotto F., Agnese V.



O.ME.P.S. Battipaglia - Autosped G BCC Derthona Basket 55 - 66 (18-19, 32-35, 42-54, 55-66)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Drake* 9 (2/7, 1/6), Cupido* 10 (2/6, 2/4), Seka* 2 (1/6 da 2), Vojtulek, Baldassarre 4 (2/3, 0/3), Potolicchio 3 (1/1 da 3), Ndiaye NE, Nardoni NE, Prete NE, Pavic* 9 (4/7, 0/1), Benson* 17 (7/9, 0/2), Smorto 1 (0/7, 0/1)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 18/47 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 7/14 - Rimbalzi: 40 13+27 (Pavic 10) - Assist: 11 (Drake 2) - Palle Recuperate: 12 (Seka 3) - Palle Perse: 19 (Benson 4)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 10 (2/3, 2/6), Marangoni 2 (1/3, 0/1), Fontaine* 12 (5/8, 0/2), Premasunac NE, Lokoka Iliyo NE, Leonardi 3 (1/4 da 3), Arado* 4 (2/6, 0/1), Attura* 19 (3/7, 2/2), Melchiori* 7 (2/3, 1/2), Penna E.* 7 (2/7, 1/4), Gatti 2 (1/1, 0/1), Coates NE

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 40 8+32 (Fontaine 9) - Assist: 11 (Marangoni 3) - Palle Recuperate: 12 (Attura 4) - Palle Perse: 19 (Dotto 6)

Arbitri: Caforio A., Coraggio A., Gai D.



Umana Reyer Venezia - RMB Brixia Basket 90 - 56 (28-22, 49-33, 70-47, 90-56)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh 7 (2/3, 1/1), Berkani 3 (1/3 da 3), Smalls* 8 (2/3 da 3), Villa* 10 (3/3, 1/1), Pan 12 (4/9 da 3), Stankovic* 8 (3/7 da 2), Cubaj 7 (3/8 da 2), Miccoli M.2 (1/3, 0/1), Fassina* 6 (2/6, 0/6), Santucci, Kuier* 25 (6/7, 4/4), Mohamud Mohamed Hassan 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 21/40 - Tiri da 3: 13/29 - Tiri Liberi: 9/18 - Rimbalzi: 45 15+30 (Cubaj 9) - Assist: 31 (Stankovic 8) - Palle Recuperate: 9 (Stankovic 2) - Palle Perse: 13 (Smalls 3)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson 5 (1/2, 1/3), Togliani 3 (0/1, 1/2), Tagliamento* 12 (3/7, 2/5), Estebas Armas* 1 (0/2, 0/1), Yurkevichus* 6 (2/7, 0/2), Moreni, Scalvini NE, Bongiorno, Ivanova* 16 (4/7, 1/3), Dell'olio, Pinardi, Nikolic* 13 (5/5, 1/4)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 15/34 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 31 9+22 (Yurkevichus 13) - Assist: 14 (Estebas Armas 5) - Palle Recuperate: 7 (Tagliamento 2) - Palle Perse: 19 (Tagliamento 4)

Arbitri: Attard M., Puccini P., Rezzoagli L.



E-Work Faenza - Geas Sesto San Giovanni 64 - 83 (20-33, 30-50, 49-62, 64-83)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 3 (1/1, 0/1), Brzonova, Milanovic, Turel 3 (1/3 da 3), Reichert* 7 (3/4, 0/3), Fantini, Fondren* 26 (9/15, 0/2), Parzenska* 4 (2/4, 0/3), Cappellotto, Jakpa, Roumy* 18 (5/8, 2/7), Porcu R. 3 (1/3 da 3)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 20/35 - Tiri da 3: 4/25 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 34 11+23 (Reichert 7) - Assist: 16 (Fondren 5) - Palle Recuperate: 11 (Fondren 4) - Palle Perse: 25 (Fondren 7)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 25 (10/15, 0/1), Conti* 8 (1/4, 2/3), Gustavsson 11 (4/8, 1/2), Makurat* 19 (6/9, 2/5), Barberis NE, Gwathmey* 15 (4/10, 1/2), Orsili, Ostoni NE, Spreafico NE, De Lise NE, Conte* 5 (1/3, 1/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 26/49 - Tiri da 3: 7/16 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 35 11+24 (Makurat 9) - Assist: 21 (Conti 8) - Palle Recuperate: 13 (Gwathmey 4) - Palle Perse: 18 (Gustavsson 4)

Arbitri: Tirozzi A., Attard L., Lupelli L.



CLASSIFICA MARCATRICI:

Taylor S. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 130 (21,7)

Roumy S. (E-Work Faenza) 119 (19,8)

Moore T. (Geas Sesto San Giovanni) 99 (19,8)

Attura B. (Autosped G BCC Derthona Basket) 90 (15)

Kuier A. (Umana Reyer Venezia) 89 (17,8)

Scalia S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 88 (17,6)

Reichert M. (E-Work Faenza) 88 (14,7)

Fondren C. (E-Work Faenza) 85 (17)

Cupido R. (O.ME.P.S. Battipaglia) 76 (12,7)

Tagliamento M. (RMB Brixia Basket) 73 (14,6)

Drake U. (O.ME.P.S. Battipaglia) 72 (12)

Salaun J. (Famila Wuber Schio) 69 (13,8)

Benson M. (O.ME.P.S. Battipaglia) 69 (11,5)

Penna E. (Autosped G BCC Derthona Basket) 68 (11,3)

Laksa K. (Famila Wuber Schio) 65 (16,2)

Mathias E. (MEP Pellegrini Alpo) 65 (13)

Kunaiyi-Akpanah P. (La Molisana Magnolia Campobasso) 65 (13)

Fontaine N. (Autosped G BCC Derthona Basket) 65 (10,8)

Ziemborska A. (La Molisana Magnolia Campobasso) 63 (12,6)

Andrè O. (Famila Wuber Schio) 61 (12,2)

(Foto Carlo Ferrara)