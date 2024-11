Techfind Serie A2, Girone A – Griglie di partenza pronte per la settima giornata di campionato

Un sabato scoppiettante per il Girone A che mette in programma sei partite con un solo posticipo nella giornata di domenica.



Partita di cartello quella tra Sardegna Marmi Virtus Cagliari e Repower Sanga Milano (sabato, ore 16). La vittoria nell'ultimo turno di campionato ha spinto le cagliaritane in prossimitià del podio, così nella gara del weekend cercheranno di battere un'avversaria autorevole per rubarle il posto in classifica. La compagine milanese ha ottenuto un successo netto nell'infrasettimanale con La Spezia, continuando di fatto la sua striscia positiva utile per mettere fiato sul collo alla capolista, attualmente con una gara da recuperare.



Si proseguirà con la sfida tra CLV-Limonta Costa Masnaga e Nuova Icom San Salvatore Selargius (sabato, ore 16). Le lombarde hanno conquistato la terza vittoria di fila mercoledì contro Moncalieri, questo momento positivo potrebbe continuare di fronte ai propri tifosi con il podio decisamente a portata, ma con rivali tutt'altro che ferme al palo. La squadra sarda si ritrova al penultimo posto e con una gara ancora da recuperare, tuttavia non demorde e per scacciare via l'alone di negatività sa di dover uscire da Costa Masnaga con due punti di importanza fondamentale.



Duello coda contro testa che coinvolgerà Virtus Academy Benevento e Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 17). Ancora a secco di successi in campionato, le campane ospitano la capolista per provare a fare un colpaccio che potrebbe valere il doppio considerate le premesse. Le toscane viaggiano a vele spiegate con un record di 5-0 e una partita in meno rispetto alle inseguitrici, ma il fiato sul collo delle rivali si sente e per questo motivo sarà fondamentale non abbassare la guardia in questa trasferta.



La gara del tramonto vedrà affrontarsi Cestistica Spezzina e Salerno Ponteggi '92 (sabato, ore 18). Il tonfo sul parquet di Milano non deve considerarsi un fallimento, però le liguri hanno bisogno di ritrovare la vittoria e farlo davanti al pubblico di casa sarebbe il modo migliore per ripartire. La squadra di coach Di Lorenzo ha un record pari a quello della diretta avversaria, perciò cercherà di espugnare il PalaMariotti per consolidare un inizio di stagione più che positivo.



Il PalaCici sarà teatro della gara tra Basket Foxes Giussano e Torino Teen Basket (sabato, ore 20.30). La formazione brianzola avrà l'occasione di risalire la china difendendo le mura di casa dall'assalto di una diretta concorrente nella zona calda della classifica, la vittoria darebbe non poco ossigeno in vista degli impegni futuri. Le torinesi hanno perso in rimonta contro Cagliari, raccogliendo per l'ennesima volta meno di quando effettivamente prodotto, quindi la trasferta in terra lombarda dovrà portare obbligatoriamente in dote due punti.



L'ultima partita della giornata vedrà la Jolly ACLI Basket Livorno contro la Logiman Broni (sabato, ore 21). In attesa di recuperare la sfida con Selargius, le livornesi si immergeranno in questo weekend per affrontare una rivale con lo stesso record, forti però del proprio pubblico per cercare di conquistare una vittoria che manca da due turni. Alle ragazze di coach Magagnoli manca ancora una partita, ma hanno bisogno di risollevarsi in classifica dopo le due sconfitte consecutive, per loro si prospetta una trasferta complicata da cui possono ricavare due punti preziosi.



Il posticipo che chiuderà il settimo turno metterà di fronte USE Rosa Scotti Empoli e Tecnoengineering Moncalieri (domenica, ore 18). La compagine empolese cerca la quinta vittoria consecutiva del suo campionato per non mollare la presa su San Giovanni Valdarno, il sostegno del pubblico di casa sarà importantissimo per spingere le ragazze anche in questo impegno. Le ospiti avranno bisogno della loro miglior partita stagionale per uscire da questa trasferta con una vittoria, tuttavia sarà proprio questa condizione a poterle spingere verso l'upset di giornata.