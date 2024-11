Techfind Serie A2, Girone A – Tre derby in programma nell'ottava giornata di campionato

In un weekend diviso equamente con quattro gare nella giornata di sabato e tre in quella di domenica, il Girone A presenta una serie di scontri tra compagine della stessa regione.



Saranno la Nuova Icom San Salvatore Selargius e la Cestistica Spezzina (sabato, ore 16.30) a dare il via all'ottavo turno. In attesa di recuperare la gara contro Livorno, la compagine sarda cercherà riscatto di fronte al proprio pubblico per abbandonare quanto prima il penultimo posto in classifica. Le liguri sono in piena corsa per il podio, ma il tabù trasferta si è già fatto sentire due volte nelle ultime tre settimane, perciò sarà necessario concentrarsi e sfruttare il massimo delle energie per non scivolare in fondo nelle gerarchie.



Il primo derby metterà di fronte Salerno Ponteggi '92 e Virtus Academy Benevento (sabato, ore 19.30). Fin qui la stagione delle ragazze di coach Di Lorenzo è stata altalenante con qualche importante successo, ma anche qualche sconfitta di troppo, per questo motivo servirà mantenere vivo l'entusiasmo in casa per pareggiare il record in campionato. Il fanalino di coda, dal suo canto, proverà a sfruttare le emozioni di un derby campano e tirare fuori l'orgoglio utile a cancellare lo zero alla voce vittorie.



Seconda sfida regionale quella che coinvolgerà CLV-Limonta Costa Masnaga e Basket Foxes Giussano (sabato, ore 21). La formazione di coach Andreoli ha ripreso il suo cammino con due vittorie di fila, terzo posto consolidato e vista sulla vetta non così distante, però ci sono altre rivali agguerrite alle spalle e vincere dovrà diventare una costante da qui in avanti. Le brianzole galleggiano nella zona calda della classifica, a debita distanza dagli ultimi due posti, ma con il brivido di poter scivolare più in basso in caso di sconfitta, perciò conquistare due punti in questo derby risulterà fondamentale.



L'ultimo derby vedrà il duello tra la Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e la Jolly ACLI Basket Livorno (sabato, ore 21). Sempre più capolista, soprattutto dopo la vittoria nel recupero, la squadra toscana cerca l'ottavo successo consecutivo per sigillare un primo posto che fin qui sembra non avere altro padrone. Le livornesi – con una partita in meno – possono fare il colpaccio andando a espugnare un parquet complicato a dir poco, una vittoria qui significherebbe l'inizio di un'ipotetica scalata verso il podio che garantirebbe ulteriore entusiasmo alla piazza.



Ad aprire il pomeriggio domenicale ci penseranno Logiman Broni e Sardegna Marmi Virtus Cagliari (domenica, ore 16). Il successo nel recupero contro Benevento ha svegliato la formazione pavese che era reduce da tre sconfitte pesanti per le ambizioni mostrate ad inizio campionato, perciò sarà importante mantenere il fattore campo in questo duello che la metterà contro una delle squadre più in forma della serie cadetta. Le cagliaritane hanno fatto una dichiarazione d'intenti con la vittoria su Milano e con le quattro vittorie di fila inanellate negli ultimi 30 giorni, così per continuare un momento di forma smaliante, dovranno uscire imbattute anche da questa trasferta e lanciare un nuovo messaggio alle pretendenti del girone.



Prima sfida del tramonto con Tecnoengineering Moncalieri e Repower Sanga Milano (domenica, ore 18). Per non scivolare nuovamente nella spirale delle sconfitte, la compagine piemontese dovrà rendere il proprio fortino una tana invalicabile, conquistando due punti preziosi contro un'avversaria ostica e scottata dai recenti risultati. Le milanesi vorranno certamente cancellare il risultato dell'ultima trasferta e riprendere quel cammino che inevitabilmente le aveva lanciate sulla scia di San Giovanni Valdarno, ma attenzione a non sottovalutare un'avversaria pronta a fare sgambetti.



A calare il sipario sull'ottavo turno ci saranno la Torino Teen Basket e la USE Rosa Scotti Empoli (domenica, ore 18). Le padrone di casa hanno vinto con Benevento e poi hanno dovuto arrendersi per due volte alle avversarie con uno scarto risibile, motivo per cui non demordono consce degli obiettivi che possono raggiungere e dei risultati che possono ottenere. Le toscane, attualmente, sembrano l'unica squadra in grado di tenere il passo della capolista: infatti, dopo le cinque vittorie consecutive, cercheranno di mettere ulteriore fiato sul collo a San Giovanni Valdarno alzando il numero di successi inanellati.