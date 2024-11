Techfind Serie A1 – Ottava giornata di campionato al via, spicca la sfida tra Derthona e Schio

L'ottavo turno della massima serie italiana si consumerà interamente nella giornata di domenica con tutte e dieci le compagini in campo e quattro gare in contemporanea.



Ad aprire il sipario saranno O.ME.P.S. Battipaglia e Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 16, diretta FLIMA). Le campane avrebbero bisogno di una vittoria per staccare il fanalino di coda e per interrompere la striscia di due sconfitte consecutive, ma servirà loro la massima dedizione per non incappare nell'ennesimo ostacolo di questa prima parte di stagione. Le 'lupe' hanno due gare in meno rispetto alle rivali, tuttavia sono ancora a secco di successi e l'ultimo posto non sta rendendo giustizia ad una compagine abituata a ben altri lidi, perciò la trasferta di Battipaglia dovrà portare in dote due punti che risulterebbero fondamentali.



Si proseguirà con la sfida tra E-Work Faenza e Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta FLIMA). La settimana di pausa dovuta al riposo obbligato avrà aiutato di certo le ragazze di coach Seletti dopo la sconfitta interna contro il Geas; il weekend però, le metterà contro una capolista sempre più inarrestabile e contro cui servirà la miglior prova stagionale per portarle via lo scalpo. Le orogranata hanno superato di misura Schio nel derby che valeva la vetta della classifica e ora viaggiano a vele spiegate, questo non dovrà fare abbassare la loro concentrazione in vista di una trasferta che potrebbe riservare sorprese.



Al Palaselvapiana andrà in scena la gara tra La Molisana Magnolia Campobasso e RMB Brixia Basket (domenica, ore 18, diretta FLIMA). La sconfitta nel faccia a faccia con il Geas ha fatto scivolare le molisane al quarto posto sebbene con una gara in meno, per questo motivo difendere le proprie mura e riprendere in mano le redini del proprio campionato sarà la soluzione da attuare già da questo weekend. Le bresciane hanno dominato la gara con Alpo ottenendo il secondo successo stagionale, un'iniezione di fiducia utile per affrontare al meglio una trasferta complicata come quella di Campobasso, i cui punti in palio varranno il doppio.



Tutto da seguire il duello che coinvolgerà Geas Sesto San Giovanni e MEP Pellegrini Alpo (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Dopo un inizio turbolento, la squadra di coach Zanotti ha fatto partire il diesel e vede il podio più vicino che mai; nel weekend ci sarà l'opportunità di conquistare la terza vittoria di fila, così da mettere pepe nella corsa al terzo posto. Le venete, ancora ferme ad un solo successo, tenteranno di espugnare uno dei parquet più ostici dell'intera Serie A1 facendo leva sul dispendio di energie delle avversarie dovuto all'impegno europeo.



Chiusura in bellezza con il big match tra Autosped G BCC Derthona Basket e Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le due sconfitte nelle prime due giornate sembrano ormai solo un lontano ricordo, perché il gruppo guidato da coach Cutugno ha inanellato una serie di cinque trionfi in fila ed è pronta ad ospitare un'avversaria ferita dalla sconfitta nel turno precedente. Le scledensi, per smaltire i dispiaceri del derby perso con Venezia, andranno a Tortona con il coltello tra i denti per proseguire il loro obiettivo di detronizzare le campionesse d'Italia in carica; tuttavia, non sarà da sottovalutare la trasferta contro una rivale che sta dimostrando di poter appartenere alla categoria e di potersi inserire in mezzo alle big del campionato.