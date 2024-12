Techfind Serie A1 - Schio vince in controllo, Geas passa con un gran secondo tempo

Vittoria per il Famila Wuber Schio, che batte 89-59 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Le Orange toccano per la prima volta la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto, per poi piazzare l'allungo decisivo in un terzo quarto da 25-15. Nel quarto quarto Schio tocca anche il +30 e si avvicina alla qualificazione diretta alla Coppa Italia. Tra le quattro in doppia cifra la migliore è Laksa con 17 punti, per la Dinamo 24 di Taylor e 16 di Begic.

Successo anche per Geas Sesto San Giovanni, 61-81 sul campo di RMB Brixia Basket. Un ottimo secondo quarto (22-13) porta le padrone di casa a +4 all'intervallo, ma la reazione della squadra di Zanotti non si fa attendere. Nel terzo quarto le triple di Spreafico e un'ottima difesa di squadra cambia l'inerzia, e dopo un parziale di 29-14 Geas allunga ulteriormente nel quarto periodo, toccando anche il +20. Per Spreafico 20 punti con 6 triple realizzate, bene anche Moore (19) e Conte (11), per Brixia 19 di Shante Evans.

A1 Femminile

Anticipi 9^ Giornata di Andata

RISULTATI:



30/11/2024

Famila Wuber Schio - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 89 - 59

RMB Brixia Basket - Geas Sesto San Giovanni 61 - 81



01/12/2024

MEP Pellegrini Alpo - Autosped G BCC Derthona Basket

Alama San Martino di Lupari - E-Work Faenza

Umana Reyer Venezia - O.ME.P.S. Battipaglia





Famila Wuber Schio - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 89 - 59 (22-17, 44-31, 69-46, 89-59)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz NE, Bestagno 10 (5/5 da 2), Sottana 5 (1/2, 1/1), Zanardi 2 (1/2 da 2), Verona* 6 (3/9, 0/1), Panzera 7 (2/4, 1/4), Salaun* 14 (6/10, 0/4), Crippa* 3 (1/1 da 3), Dojkic 7 (3/6, 0/1), Andrè* 10 (4/5 da 2), Keys 8 (2/6, 1/2), Laksa* 17 (4/6, 3/5)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 31/55 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 47 20+27 (Keys 9) - Assist: 26 (Verona 5) - Palle Recuperate: 10 (Verona 2) - Palle Perse: 12 (Dojkic 3)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 4 (1/2, 0/2), Begic* 16 (5/12, 2/3), Carangelo* 2 (1/2, 0/2), Toffolo S.* 5 (1/1, 1/2), Natali, Pastrello 4 (1/2 da 2), Taylor* 24 (7/14, 0/1), Diallo Dieng 4 (2/8 da 2), Grattini, Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 18/42 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 21 6+15 (Taylor 5) - Assist: 13 (Begic 3) - Palle Recuperate: 7 (Gonzales 3) - Palle Perse: 16 (Taylor 6)

Arbitri: Pazzaglia J., Almerigogna M., Rezzoagli L.



RMB Brixia Basket - Geas Sesto San Giovanni 61 - 81 (11-16, 33-29, 47-58, 61-81)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 7 (2/5, 1/3), Togliani 8 (0/1, 2/3), Tagliamento* 12 (3/10, 1/4), Yurkevichus* 6 (1/2, 1/1), Moreni NE, Scalvini NE, Evans* 19 (7/16 da 2), Bongiorno NE, Ivanova* 9 (0/6, 2/3), Dell'Olio S. NE, Pinardi, Nikolic

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 13/40 - Tiri da 3: 7/14 - Tiri Liberi: 14/25 - Rimbalzi: 36 13+23 (Yurkevichus 14) - Assist: 11 (Tagliamento 3) - Palle Recuperate: 5 (Johnson 3) - Palle Perse: 19 (Ivanova 7) - Cinque Falli: Ivanova

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 19 (8/9 da 2), Conti* 7 (1/2, 1/2), Gustavsson 2 (1/3, 0/1), Makurat* 4 (1/3, 0/3), Trucco* 10 (1/3, 2/4), Barberis 3 (0/0, 0/0), Gwathmey NE, Orsili 5 (1/1, 1/2), Spreafico* 20 (1/1, 6/14), Conte 11 (2/3, 1/4)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 16/25 - Tiri da 3: 11/30 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 32 7+25 (Moore 6) - Assist: 22 (Conti 8) - Palle Recuperate: 8 (Conte 4) - Palle Perse: 15 (Moore 5)

Arbitri: Gagliardi G., Bertuccioli N., Pecorella P.

(Foto Sebastian Ronzani)